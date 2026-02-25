El pelotón de la Andalucía Bike Race recorre ya la provincia de Jaén

Corte de cinta de la tercera etapa de la Andalucía Bike Race 2026. - JUNTA

JAÉN 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El pelotón de la 16ª Andalucía Bike Race by Garmin, considerada la carrera ciclista de montaña por etapas más importante de España y una de las más destacadas del mundo, recorre ya la provincia de Jaén.

En concreto, la capital acoge este miércoles la salida y la meta de la tercera etapa, después de que se tuviera que suspender la primera en tierras granadinas por los daños causados por el temporal en el trazado, y la disputa de la segunda con una contrarreloj en la localidad granadina de Huétor Vega.

La calle Bernabé Soriano ha sido el escenario del comienzo de un recorrido de 53 kilómetros y casi 2.000 metros de desnivel acumulado. Incluye el paso por Jabalcuz, con pista rota y rampas exigentes, bajada técnica hacia la Solana, paso por Jamilena y El Neveral antes de la llegada en el Palacio de Deportes Olivo Arena. Un punto de inicio y meta que se repetirán este jueves antes de las dos últimas etapas en la dos últimas etapas en la provincia de Córdoba.

El alcalde de Jaén, Julio Millán; el presidente de la Diputación, Francisco Reyes, y el delegado del Gobierno andaluz, Jesús Estrella, entre otras autoridades, han asistido al corte de cita tras la que esperaban los 725 ciclistas que participan en esta edición.

Estrella ha señalado la relevancia de esta cita, no sólo en el ámbito deportivo, sino también de la promoción. "No hablamos de proyectar la provincia únicamente en estos días de prueba, sino también en dar a conocer nuestra cultura, nuestro patrimonio y nuestro espacio natural a nivel mundial con esta prueba deportiva que concita en Jaén a los mejores deportistas", ha afirmado.

En este sentido, ha puesto de relieve a la apuesta de la Junta por la promoción de la comunidad y de la provincia jiennense a través de pruebas deportivas de primer nivel, como la Andalucía Bike Race.

También desde el Ayuntamiento se ha valorado ese impacto. "Se trata de una de las pruebas deportivas que se consolida en el calendario del calendario de la capital que mayor repercusión económica y de difusión nos devuelve a la ciudad, especialmente con ese Jaén Paraíso Interior de fondo", ha comentado la concejala de Deportes, Beatriz López.

PARAÍSO PARA LA BICICLETA

En la misma línea, el presidente de la Diputación ha resaltado que es una nueva oportunidad para que la provincia de Jaén siga demostrando que es "un paraíso para la bicicleta". Al hilo, ha apuntado que durante el mes de febrero, se ha convertido en epicentro del ciclismo a nivel mundial.

"Empezamos con la Clásica Jaén Paraíso Interior, que se celebró en Úbeda, a continuación, tuvimos la Vuelta a Andalucía que recaló también en la provincia de Jaén, y ahora disfrutamos de la Andalucía Bike Race con estas dos etapas por nuestra tierra, sin olvidar que, en septiembre, la Vuelta Ciclista a España también tendrá una etapa que discurrirá íntegramente por la provincia de Jaén", ha recordado.

Además, Reyes ha incidido en el retorno promocional y económico que generan eventos deportivos como esta carrera. De ahí que haya mostrado su satisfacción por que, "además de la promoción hay que señalar el retorno económico que supone que todos estos ciclistas, la organización y los medios de comunicación que cubren esta prueba ocupen hoteles y consuman en la provincia", ha subrayado.

Tras esta tercera etapa, Jaén acogerá este jueves la cuarta etapa, de 47 kilómetros y 1.340 metros de desnivel acumulado, que discurrirá íntegramente por la zona del Parque Periurbano de El Neveral, en el entorno del Castillo de Santa Catalina.