Pilar Parra inaugura en la Diputación de Jaén una muestra que refleja la riqueza del arte contemporáneo andaluz

JAÉN 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta primera y diputada de Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios y Recursos Humanos de Jaén, Pilar Parra, junto a la diputada de Fondos Europeos y Geolit, Lourdes Martínez, ha participado en la apertura de la exposición Andaluz.es/Jaén, que ha organizado la Asociación Española de Pintores y Escultores (AEPE) en colaboración con la Diputación de Jaén con el objetivo de mostrar la riqueza y diversidad del arte contemporáneo andaluz.

Durante su intervención, la vicepresidenta primera de la Administración provincial ha puesto en valor la diversidad artística de la muestra, "en la que confluyen distintos lenguajes dentro de la pluralidad plástica de Andalucía".

En esta línea, Parra ha destacado la riqueza, variedad y proyección de las propuestas artísticas reunidas en esta exposición, "que está llena de vitalidad, está llena de diversidad plástica y también es capaz de proyectarse al exterior, de proyectarse más allá de cualquier frontera".

El acto inaugural de esta muestra, que estará abierta al público hasta el próximo 31 de octubre en la sala de exposiciones temporales del Palacio Provincial, ha contado también con la presencia de José Gabriel Astudillo, presidente de la Asociación Española de Pintores y Escultores, María Dolores Barreda, secretaria general de esta entidad, José Domínguez, delegado y comisario de esta asociación en Jaén, así como los delegados de los colectivos sevillano y cordobés, Miguel Rodríguez y Francisco Arroyo, respectivamente.

Esta exposición está conformada por pinturas y esculturas de 35 artistas andaluces, entre ellos los jiennenses Paco Carrillo, José Domínguez, Felipe Erena, Francisco Molina, Francisco de Paula Ortega, Gracia Ramírez, Francisco de Paula Saez y Concha Tejeda.