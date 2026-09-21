El Plan Urgente de Infraestructuras Hidráulicas de Jaén garantizará el abastecimiento de agua en los pueblos de Segura

Presentación del proyecto para la interconexión del sistema de abastecimiento de la Sierra de Segura. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

BENATAE (JAÉN), 21 (EUROPA PRESS)

El Plan Urgente de Infraestructuras Hidráulicas promovido por la Diputación de Jaén junto al Gobierno de España supondrá la ejecución de un proyecto para la interconexión del sistema de abastecimiento de la Sierra de Segura, que permitirá garantizar el suministro en los municipios de esta zona de la provincia.

"Esta actuación, que tiene un presupuesto de 22,5 millones de euros, va a suponer la garantía presente y futura de agua para toda la comarca", ha explicado el diputado de Servicios Municipales, José Luis Hidalgo, durante la presentación de este proyecto este lunes en Benatae.

La Administración provincial ha redactado este proyecto que ejecutará la Sociedad Estatal Aguas de las Cuencas de España (Acuaes) --dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico-- y que beneficiará a once localidades que suman una población superior a los 27.000 habitantes.

En la actualidad, según ha detallado Hidalgo, la Diputación está trabajando "en la actualización de este proyecto para su adaptación a cambios normativos y también para su definitivo ajuste a las necesidades actuales de los municipios".

Por ello, "se ha pedido a los ayuntamientos de la comarca que muestran su voluntad explícita mediante acuerdos plenarios para su inclusión en este nuevo sistema de abastecimiento".

El proyecto de interconexión del sistema de abastecimiento de la Sierra de Segura contempla la ejecución de dos nuevas captaciones de agua subterránea ubicadas en los municipios de Benate y de Segura de la Sierra, así como la mejora de la captación del sondeo de Valdemarín, en Orcera, además de la construcción de tres nuevos depósitos reguladores ubicados en distintos puntos de la comarca.

A ello se sumarán la instalación de nuevas conducciones de agua para la interconexión de la red de suministro entre las distintas localidades, entre otras obras. También se dotará a todas estas infraestructuras hidráulicas de un sistema de telemando y telecontrol.

En la presentación de este proyecto, ha incidido en los beneficios que tendrá para esta comarca jiennense. En el caso Benatae, permitirá que "pase a pertenecer a este sistema". "Le va a garantizar el agua a través de nuevos sondeos, también a través de la ampliación de los que ya existen en Valdemarín y con una infraestructura completamente nueva que permitirá que el agua llegue a Benatae desde otros puntos", ha señalado.

Además, "en el caso de cualquier incidencia con los abastecimientos de esta localidad, podría llegar agua incluso desde Valdemarín", según ha valorado el diputado de Servicios Municipales.

OTRAS ACTUACIONES

Este proyecto de interconexión del sistema de abastecimiento de la Sierra de Segura se enmarca en el Plan Urgente de Infraestructuras Hidráulicas, que cuenta con una inversión superior a los 206 millones de euros y beneficiará a más de 50 municipios y 300.000 habitantes de la provincia de Jaén.

Este plan contempla otras actuaciones como la ampliación de la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) de Las Copas, y su conexión con el embalse del Tranco; la mejora y ampliación de redes de transporte, como la renovación de redes en alta del sistema de abastecimiento de La Loma o la construcción de una conducción que conecte el sistema de La Loma con el de Mágina.

También incluye la ejecución de obras urgentes en núcleos no conectados a sistemas generales en Huelma, Campillo de Arenas y Pozo Alcón; la construcción de una nueva ETAP junto al embalse de La Fernandina, que prestará servicio al sistema del Rumblar, Vilches y La Carolina, y se intervendrá en la mejora del abastecimiento de Alcaudete y sus poblaciones.