El Premio Internacional de Relatos sobre Olivar, Aceite de Oliva y Oleoturismo repartirá 3.600 euros en premios

Presentación del IX Premio Internacional de Relatos sobre Olivar, Aceite de Oliva y Oleoturismo - MQC

JAÉN 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

La novena edición del Premio Internacional de Relatos sobre Olivar, Aceite de Oliva y Oleoturismo será la que cuente con mayor dotación y repartirá un total de 3.600 euros en premios. Esta es la principal novedad de una convocatoria que el pasado contó con la participación de 426 autores procedentes de 21 países y 41 provincias españolas.

Así se ha puesto de manifiesto en la rueda de prensa en la que se han dado a conocer las bases de este certamen, que mantiene sus principales señas de identidad y requisitos establecidos respecto a otros años y que han presentado la vicepresidenta de Ferias Jaén, África Colomo, y la presidenta de la Fundación Unicaja Jaén, Carmen Espín.

"Estamos ante un concurso único, un certamen literario que tiene algo muy especial porque ha convertido un elemento profundamente ligado con nuestra identidad, como es el olivar, en una materia de creación literaria", ha dicho Colomo.

Ha añadido que "el olivar no es sólo un paisaje, el olivar es memoria, es cultura, es una forma de entender la vida, de relacionarnos con nuestro territorio y también de transmitir una herencia que forma parte de quienes somos".

En este punto, ha destacado como este premio internacional de relatos, "transforma esa realidad en historias y consigue que un árbol milenario, un paisaje agrícola o una tradición centenaria puedan llegar a convertirse en literatura y llegar a lectores de cualquier lugar del mundo".

Los autores que deseen participar en el IX Premio Internacional de Relatos sobre Olivar, Aceite de Oliva y Oleoturismo podrán hacerlo presentando un texto como máximo por cada una de las categorías convocadas: relato corto y microrrelato, y tendrán de plazo hasta el 30 de septiembre para enviarlo a través de la página web www.masquecuentos.es.

El IX Premio Internacional de Relatos sobre Olivar, Aceite de Oliva y Oleoturismo arranca así una nueva edición de un concurso que vuelve a convocar Ferias Jaén y a organizar la Asociación Cultural Másquecuentos.

Este año se incrementan hasta los 3.600 euros los premios --aumentan los de la categoría de microrrelato--, repartidos de la siguiente forma:

El jurado, presidido por el escritor ubetense Salvador Compán, estará integrado por los dos ganadores del año pasado --Benedicto Hernández y Joaquín Ortiz--, el director de la RTVA en Jaén, Lorenzo Canales, o persona en quien delegue, y el gerente de la editorial Madara, José Madero.

En la categoría de relato corto (entre 1.500 y 3.000 palabras) el primer premio será de 1.000 euros y el segundo, de 500 euros. En la categoría microrrelato (entre 100 y 200 palabras) hay contemplados un primer premio de 600 euros y un segundo premio de 400 euros.

También habrá un premio especial de 300 euros al relato que mejor promocione alguna de las múltiples bondades del aceite de oliva y el olivar y que, a la vez, ofrezca mayores posibilidades de convertirse en un guion a partir del que se pudiera rodar un cortometraje. En la concesión de este galardón intervendrán responsables de la IGP Aceite de Jaén y el director de cine Luisje Moyano.

Además, habrá un premio a la mejor imagen, dotado con 200 euros, para la mejor ilustración, dibujo, fotografía o cualquiera de las imágenes originales que acompañen a los cuentos presentados que no haya sido realizada con inteligencia artificial. En el fallo de este reconocimiento intervendrán miembros de la organización y la diseñadora e ilustradora Elena Yáñez.

La imagen ganadora será utilizada para inspirar la portada del libro que se editará con los textos ganadores y finalistas de la novena edición de este certamen literario.

Los premios del público, por votación popular en la web de MQC, se recoge un primer premio de 400 euros y un segundo premio de 200 euros.

También se entregará el premio especial RTVA al mejor autor andaluz. Además, los relatos ganadores se emitirán en el programa 'Entre olivos', de Canal Sur Radio.

A estos reconocimientos se les unirá el disfrute de una experiencia oleoturística en la provincia de Jaén para los galardonados en cada categoría y la entrega de botellas de aceite de oliva virgen extra (AOVE) Puerta de Las Villas, además de una degustación de productos Degusta Jaén.

Estos son los principales hitos de la novena edición de este certamen literario, que busca repetir su proyección y su repercusión y que llevó a este concurso literario a ser distinguido en 2020 con el Premio a la Difusión de la Cultura del Olivo que concede AEMO, también a obtener el reconocimiento de la Fundación Agustín Seres por su labor promocional del olivar y el de COPE Jaén este pasado año.

La información íntegra sobre este premio se puede encontrar en la web www.masquecuentos.es, donde se recogen las bases y se incluye el formulario que deben rellenar los autores que deseen participar en un concurso literario.