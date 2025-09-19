Los Premios Oleoturismo España reconocen a dos iniciativas de la provincia de Jaén

JAÉN 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los I Premios Oleoturismo España han reconocidas a dos iniciativas de la provincia de Jaén: la almazara Aires de Jaén, ubicada en Jabalquinto, y la Fundación del Olivar, con sede en Mengíbar.

Sevilla ha acogido la entrega de estos galardones, enmarcados en el proyecto Oleoturismo España y que cuenta con fondos europeos Next Generation EU del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Está impulsado por la Asociación Española de Municipios de Olivo (AEMO) y las nueve diputaciones provinciales socias, entre las que se encuentra la de Jaén.

Con la concesión de estos premios, convocados por la Diputación sevillana a través de Prodetur, se pretende distinguir, impulsar y visibilizar las mejores prácticas de oleoturismo, promoviendo así tanto la cultura del aceite de oliva como el desarrollo turístico y rural sostenible, según ha informado este viernes la Diputación jiennense.

En la gala, a la que asistió la diputada de Gobierno Electrónico y Régimen Interior, Inés Arco, se ha reconocido a la firma Aires de Jaén, de Jabalquinto, como mejor empresa oleoturística por "su modelo de gestión, que combina la excelencia empresarial, la innovación y un firme compromiso con la divulgación de la cultura del aceite".

Igualmente, se ha valorado como proyecto más innovador a la Fundación del Olivar, por "su impulso a la investigación, la digitalización y el diseño de iniciativas que acercan al visitante a la cultura oleícola de una manera diferente y participativa".

Desde la citada fundación, con sede en Mengíbar, se ha afirmado que este reconocimiento a su proyecto Museo Terra Oleum refleja "la capacidad del centro para desarrollar propuestas creativas y pioneras en la difusión de la cultura del olivo y del aceite de oliva virgen extra".

Al hilo, ha asegurado que supone un respaldo a la labor de Terra Oleum como espacio de referencia que combina tradición, investigación y nuevas tecnologías, ofreciendo experiencias únicas que impulsan el posicionamiento de España como líder mundial en oleoturismo.

"Recibir este premio en la categoría de innovación es un estímulo para seguir creando proyectos diferenciales y sostenibles que refuercen la identidad del olivar y lo acerquen al público de una manera cercana y moderna", ha declarado el director gerente de la Fundación del Olivar, Javier Olmedo.

Junto a las dos iniciativas jiennenses, en estos premios se ha distinguido a la empresa extremeña Agropecuaria Carrasco como mejor experiencia oleoturística y a la sevillana Ingeoliva como proyecto más sostenible.

Un total de 77 candidaturas se han presentado a las cuatro categorías establecidas en estos galardones, incluidos en el proyecto Oleoturismo con el que las diputaciones promotoras (Jaén, Badajoz, Cáceres, Ciudad Real, Córdoba, Granada, Huelva, Sevilla y Tarragona) y AEMO buscan generar una oferta turística estructurada y de calidad basada en la cultura del olivar, su paisaje y productos.