El presidente de la Diputación de Jaén elogia la labor de las personas mayores en sus familias y la sociedad

PEAL DE BECERRO (JAÉN), 7 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Diputación de Jaén, Francisco Reyes, ha elogiado este martes la labor que las personas mayores realizan en sus familias y para la sociedad.

Así lo ha indicado en el acto organizao por la Administración provincial en Peal de Becerro para conmemorar el Día de las Personas Mayores y que también ha contado, entre otros, con el alcalde de la localidad, David Rodríguez.

En concreto, más de 300 personas mayores, que son usuarias de las actividades de los centros de servicios sociales comunitarios de la provincia y proceden de 15 municipios, se han dado cita en esta jornada de convivencia en el Teatro Rafael Alberti.

"Vamos a reflexionar con ellos en una mesa redonda sobre la importancia de esta edad, de esta etapa de su vida, y la relevancia del trabajo que han desarrollado a lo largo de todo este tiempo para la sociedad, pero también sobre la labor que están prestando de apoyo a su familia y a sus allegados", ha afirmado Reyes.

Este encuentro, por el que ha agradecido "el apoyo y compromiso" del Ayuntamiento pealeño, forma parte de la "amplia programación" de actividades impulsadas desde la Diputación dirigida a un segmento de la población que "es fundamental" para esta administración, "pero también para la sociedad": las personas mayores.

Además de la mesa redonda, los asistentes a este evento pueden participar en talleres y actividades teatrales y musicales "para que se acuerden de este día que pasaron en Peal de Becerro", según ha destacado Reyes, que ha estado acompañado por la vicepresidenta segunda y diputada de Igualdad, Políticas Sociales y Juventud, Francisca Medina.

En este sentido, ha señalado la necesidad de "replicar este tipo de actividades en todos los municipios porque las personas mayores tienen que ser una prioridad para cualquier gobierno, sea local, autonómico o nacional".

El presidente de la Diputación les ha deseado "lo mejor en una etapa en la que necesitan todo el apoyo del mundo a través de la Ley de la Dependencia". Por ello, ha reivindicado que "las listas de espera para acceder a estas prestaciones no se alarguen, como está ocurriendo en Andalucía".

"Y, por supuesto que tampoco suceda con servicios fundamentales para nuestros mayores, para todos, pero especialmente para este colectivo, como es la atención sanitaria, que no puede estar como está en este momento en Andalucía o en la provincia de Jaén", ha afirmado.

DERECHOS

En esta línea se ha pronunciado también el alcalde de Peal de Becerro, quien ha recordado que "estas generaciones de vecinos y vecinas de la provincia de Jaén, lucharon mucho para conseguir derechos esenciales" que en la actualidad se disfrutan y que, "por desgracia, se están viendo atacados por parte del actual gobierno de la Junta de Andalucía".

"Es un buen momento para que estas personas, para que los responsables de haber conseguido todos estos derechos, vuelvan a actuar, vuelvan a trasladar ahora a sus hijos y nietos la necesidad de proteger lo que tanto nos ha costado alcanzar", ha comentado.

En este punto, Rodríguez ha considerado que no se puede permitir que en siete años después "la Ley de la Dependencia haya pasado de unas listas de espera de seis meses a 18", ni que los mayores "estén falleciendo a la espera de ser llamados por el Gobierno de la Junta de Andalucía para poder tener un envejecimiento acompañado y atendido como debe ser". Una situación que, "igualmente está ocurriendo con la sanidad", con casos que "están llevando a una situación crítica".

"Creo que los mayores son, en este caso, la mayor bandera que podemos tener porque son los responsables de haber conseguido estos derechos y hoy tienen la responsabilidad de transmitirles a nietos e hijos la necesidad de seguir luchando para proteger derechos esenciales como son la salud y la dependencia", ha concluido el regidor.