El presidente de la Diputación de Jaén participa en la foto oficial de la temporada 2025/2026 del Jaén Paraíso

JAÉN 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación Provincial de Jaén, Paco Reyes, ha participado, junto al presidente del Jaén Paraíso Interior FS, Germán Aguayo, en la foto oficial de familia del club correspondiente a la temporada 2025/2026. El acto, que ha tenido lugar en el Olivo Arena, ha reunido a los jugadores y cuerpo técnico del primer equipo de fútbol sala y al conjunto formado por miembros de la Asociación Provincial Pro-Minusválidos Psíquicos de Jaén (Aprompsi), que también forma parte de la estructura del club.

La propia Administración provincial ha recordado en una nota que es el principal patrocinador del Jaén Paraíso Interior FS. "Desde la Diputación respaldamos firmemente el deporte jiennense, la inclusión social y la promoción de nuestro territorio a través de distintas iniciativas que proyectan la imagen de la provincia más allá de sus fronteras", ha destacado Reyes durante su intervención en el acto.

Por último, el presidente de la Administración provincial también ha aprovechado la ocasión para desear suerte a los equipos que esta tarde se han dado cita en el Palacio de Deportes Olivo Arena.