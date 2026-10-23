El presidente de la Diputación de Jaén subraya el peso de la ganadería trashumante en la economía provincial

SANTIAGO-PONTONES (JAÉN), 23 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Diputación de Jaén, Juan Latorre, ha subrayado este viernes "el peso que la actividad ganadera trashumante tiene en la economía provincial y, sobre todo, para la comarca de la Sierra de Segura, donde hay más de 60.000 cabezas de ganado".

Así lo ha indicado durante su intervención en las XXI Jornadas Técnicas del Cordero Segureño Ecológico, que se desarrollan en Santiago-Pontones hasta este sábado bajo el lema 'Diferentes por naturaleza'.

"Además de poner de manifiesto lo que representa este sector en nuestra provincia, estas jornadas sirven también para reconocer el trabajo de los ganaderos y ganaderas y abordar los retos que tienen por delante", ha valorado Latorre.

Acompañado por la diputada de Agricultura, Ganadería, Medio Ambiente y Cambio Climático, Isabel Uceda, ha remarcado el "papel activo" que la ganadería extensiva trashumante juega en la conservación del medio natural, la prevención de los incendios forestales y a la hora de fijar la población en los territorios rurales.

"Son argumentos de peso que nos tienen que llevar a las administraciones a apoyar a este sector, con diferentes programas, iniciativas y ayudas destinadas a los ganadores, a promocionar el cordero segureño y a potenciar la dimensión turística de esta actividad", ha asegurado.

De esta forma, según ha apuntado, se continúa "sacando partido a los recursos" que existen en la provincia de Jaén. "Y el cordero segureño es un sector con potencial y ayuda a diversificar la economía jiennense", ha señalado.

En este sentido, el presidente de la Diputación ha hablado de un producto que "está ligado al territorio y tiene una gran calidad", por lo que es necesario "seguir trabajando para que todo el valor añadido que hay detrás de esta actividad ganadera se quede en nuestra tierra".

Santiago-Pontones celebra las XXI Jornadas Técnicas del Cordero Segureño Ecológico en distintos espacios de las poblaciones de Santiago de la Espada y Pontones, donde se desarrollan ponencias de expertos y actividades ligadas a la trashumancia, la ganadería extensiva y la gastronomía del municipio.