El presidente de la Diputación de Jaén valora el impacto promocional de La Vuelta 2026 en la provincia

El presidente de la Diputación de Jaén, Juan Latorre, en el corte de cinta de la salida de la Vuelta 2026. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

La provincia de Jaén ha sido protagonista de la decimocuarta etapa de La Vuelta Ciclista a España, una jornada de 154,5 kilómetros que ha discurrido íntegramente por tierras jiennenses. El presidente de la Diputación de Jaén, Juan Latorre, que ha participado en el corte de cinta de la salida desde Jaén ha valorado el impacto promocional y económico que supone este evento deportivo. "La Vuelta es uno de los mejores escaparates para la promoción de un territorio como el nuestro. Se trata de uno de los grandes acontecimientos deportivos del año en España, que se emite en 190 países y que registra cerca de 1,6 millones de espectadores diarios solo en televisión".

Según ha informado la Diputación de Jaén en una nota, el presidente de la Diputación, acompañado por la vicepresidenta tercera y diputada de Cultura y Deportes, África Colomo; y en la ceremonia del podio en el Alto de la Sierra de la Pandera, junto a la diputada de Gobierno Electrónico y Régimen Interior, Inés Arco, se ha referido al retorno económico directo que implica el alojamiento y consumo de las 3.000 personas que conforman la caravana de La Vuelta.

Al hilo, el presidente, ha destacado que "en la etapa de hoy hemos mostrado al mundo parte de la belleza de nuestro paraíso interior, como la inmensidad y autenticidad de nuestro paisaje del olivar del que emana el mejor aceite de oliva del mundo; la riqueza natural de nuestras sierras, o el patrimonio monumental de nuestros pueblos y ciudades".

Además, Latorre ha señalado el apoyo de la Administración provincial para que la principal carrera ciclista por etapas del país pase por la geografía jiennense. "Nuestra provincia ha formado parte del libro de ruta de La Vuelta en 14 de las últimas 20 ediciones, lo que demuestra que Jaén es un auténtico paraíso para la bicicleta". Asimismo, ha recordado otras pruebas ciclistas que también tienen como escenario la provincia de Jaén, como la Ruta del Sol-Vuelta a Andalucía, la Andalucía Bike Race o la Clásica Jaén Paraíso Interior.

El ciclista alemán Marco Brenner, del equipo Tudor, se ha impuesto en la línea de meta en el Alto de la Sierra de las Pandera, de primera categoría, después de una etapa de montaña que tomó la salida neutralizada en el Paseo de España de la capital, y ha llevado al pelotón hasta el Parque Natural de Sierra Mágina, pasando por Mancha Real, Torres y La Guardia de Jaén, para regresar a Jaén y dirigirse a la Sierra Sur.

Los Villares, Fuensanta de Martos, Castillo de Locubín y Valdepeñas de Jaén también han disfrutado del paso de los ciclistas antes de la subida a la mítica Sierra de la Pandera, que ha sido final de etapa por séptima vez en la historia de La Vuelta.