Pila Parra presenta el proyecto de presupuesto de la Diputación de Jaén para 2027 - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El proyecto de presupuesto de la Diputación de Jaén para 2027 alcanza los 447,53 millones, un 12,57 por ciento más que este año. Así lo ha anunciado la vicepresidenta primera y diputada de Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios y Recursos Humanos, Pilar Parra, durante la presentación de las cuentas de la Administración provincial para el próximo ejercicio antes de informar sobre este documento al CES Provincial.

La responsable económica de la Diputación ha explicado en rueda de prensa que se trata del presupuesto "mayor de toda la serie histórica de la Diputación Provincial y se traducirá aproximadamente en un gasto de 724 euros por habitante".

Estas cifras son posibles, según ha subrayado Parra, "gracias a los mayores ingresos del Gobierno de España", así como otras aportaciones que hace el propio Ministerio de Hacienda", que permitirán, entre otras cosas, que el capítulo de inversiones aumente hasta los 92,5 millones de euros, un 12,7 por ciento más, y que la deuda siga disminuyendo.

Al respecto, Pilar Parra ha remarcado que en la última década se ha reducido la deuda en más de un 50%, de modo que hay un índice de endeudamiento "del 17 por ciento, muy por debajo del 110 por ciento, que es el máximo legal establecido".

Ha resaltado que es un presupuesto que "sigue marcando esa estrategia de impulso a la industria de defensa" con el Cetedex y otros instrumentos, como la Incubadora de Alta Tecnología de Geolit, la Cátedra y la Oficina del Cetedex, la estrategia Jaén por Industria, la introducción como novedad de Linares por Industria o el convenio firmado con el Principado de Asturias y con las Cámaras de Comercio de Oviedo y Linares para reforzar la Ruta de la Plata, vinculada a la industria de defensa y seguridad.

En las cuentas de la Corporación provincial del próximo año también habrá una partida para el Plan Urgente de Infraestructuras Hidráulicas de cara a garantizar el abastecimiento de agua en medio centenar de municipios de la provincia. "Es un plan plurianual, dotado con 206 millones de euros, al que este año la Diputación aportará 4,88 millones de euros", ha concretado Parra.

Otra de las iniciativas en las que se ha detenido ha sido el refuerzo del apoyo a las academias de la Guardia Civil de la provincia, porque "tienen un enorme impacto económico en los municipios que las albergan, pero también son un revulsivo económico para toda la provincia".

Por ello, el presupuesto de 2027 incluirá dos millones para la Academia de Suboficiales de Úbeda y el incremento de la cuantía de apoyo a la Academia de la Guardia Civil Baeza, con 500.000 euros para mejoras. Otra de las novedades de este presupuesto es una aportación de dos millones de euros para ampliación del suelo industrial de Martos.

Entre los proyectos que contarán con un respaldo presupuestario de un millón de euros será el que "va dirigido a que los jóvenes puedan adquirir una vivienda en las comarcas de Segura y El Condado". Pensando también en los jóvenes, Pilar Parra ha avanzado la concesión de becas por un montante global de 600.000 euros a los ayuntamientos para que "contraten a jóvenes durante los meses estivales para que realicen actividades y trabajos que beneficien a la comunidad".

Otra de las partidas en la que ha hecho hincapié es la dedicada a acondicionar las carreteras provinciales, porque en 2027 se le va a dedicar "una cifra que supera con creces la de años anteriores, con un total de 37 millones de euros".

Para ha defendido que se trata de un proyecto de presupuestos "esencialmente municipalista", lo que también se reflejará en "las transferencias corrientes y las transferencias de capital, son casi 58 millones de euros que llevan nombre y apellido para los ayuntamientos". En esta línea, ha destacado el incremento que experimentará el Plan Provincial de Obras y Servicios, que pasa de 16,16 a 18,62 millones.

En el ámbito de la cohesión social, Pilar Parra se ha fijado en la subida del presupuesto del área de Igualdad, Políticas Sociales y Juventud, que de 121 millones de euros pasa a 140 millones.

En lo concerniente a las políticas activas de empleo, sin ser competencia ni tener delegación, se invertirán 11,7 millones, un importe con el que se pretende "ayudar al desarrollo de la industria, del empleo y también cooperar con los ayuntamientos".

En este apartado ha aludido a partidas como la de 1,5 millones de euros para Geolit. En este contexto también ha incluido los cinco proyectos EDIL que está desarrollando la Diputación en las comarcas de la Sierra de Cazorla, la Campiña, Mágina Este, la Comarca Norte y La Loma con una inversión de 45,2 millones de euros.

CULTURA

Otro de los ámbitos en los que se ha detenido ha sido en "la apuesta por la cultura y por una oferta turística estructurada". En este sentido, ha añadido que "aumenta el presupuesto del área en 1,7 millones, llegando a los 14,7 millones".

Como novedad, esta partida permitirá crear nuevos espacios culturales, como la casa anexa al Palacio de Villardompardo y actuaciones para la casa parroquial anexa a la capilla de Santa Catalina Mártir o la segunda planta del Archivo Provincial.

Entre las propuestas nuevas para este próximo año, Pilar Parra ha desgranado otras como la inversión de dos millones de euros en la finalización del aparcamiento de Ifeja y para una segunda fase del pabellón principal y su entorno; la celebración del 30 aniversario de la marca 'Jaén, paraíso interior'; o el proyecto europeo 'Jaén más inteligente'.

En el apartado de la lucha contra el cambio climático, aparte de los 640.000 euros de la convocatoria dirigida a municipios para implementar las medidas del Plan Provincial contra el Cambio Climático, Parra se ha referido a iniciativas singulares como la creación de la Cátedra para el Cambio Climático con la Universidad de Jaén o la asistencia a ayuntamientos para la elaboración de planes de emergencia.

El presupuesto del próximo año también contempla una partida "para situaciones sobrevenidas, que les viene muy bien a los ayuntamientos para ejecutar obras y adquirir equipamiento, con un total de 500.000 euros".

Este presupuesto, como ha puntualizado la responsable de la Diputación, "tampoco se olvida de lo importante que es el mundo rural, de modo que vivir en uno de nuestros pueblos no suponga una renuncia, sino que realmente sea una elección con derechos".

En esta línea, ha anunciado "una nueva partida de promoción generacional para pequeños municipios donde es fundamental mantener abierta la tienda, el bar o cualquier pequeña empresa". Para ello se va a apoyar con incentivos la continuidad de esos pequeños negocios que "son vitales para la vida de esas localidades".

A servicios como el de prevención y extinción de incendios se destinarán 12,4 millones de euros, de forma que "los 91 ayuntamientos menores de 20.000 habitantes no aportan nada, todo lo sufraga la Diputación".

La última novedad que ha anunciado Pilar Parra ha sido la elaboración del I Plan Provincial Lgtbi, que viene a sumarse al "nuevo incremento de las partidas destinadas a planes municipales de igualdad, con 912.000 euros, sin olvidar la violencia de género".

En definitiva, según Parra, se trata de un presupuesto "equilibrado y realista", que hace posible llevar a cabo "un pago puntual a empresas y proveedores y, por supuesto, a los ayuntamientos, que va a ser motor importante en la economía provincial" y que sitúa a la Diputación como la "más inversora de Andalucía en términos relativos".

"Unas cuentas limitadas, pero que dan para mucho y que nos llevan un año más a inocular en la sociedad el orgullo de ser de Jaén", ha concluido Parra.