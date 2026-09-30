La primera velada oficial de boxeo 'Diamond fight night' se celebrará en Linares el 10 de octubre

LINARES (JAÉN), 30 (EUROPA PRESS)

La primera velada oficial de boxeo 'Diamond fight night' tendrá lugar en Linares (Jaén) el próximo 10 de octubre con participantes procedentes de diferentes puntos de España, como Canarias, Cuenca, Alicante, Granada, Úbeda y el propio municipio linarense.

Las instalaciones de Diamond Gym acogerán este evento, en el que se prevén siete combates de distintas categorías. La jornada comenzará a las 17,00 horas con el pesaje de los boxeadores y los correspondientes careos, mientras que a las 19,00 horas empezará el programa de combates.

Así lo ha indicado según se ha indicado este miércoles Iván Sánchez, miembro de la organización de 'Diamond fight night', que ha presentado esta cita deportiva junto al vicepresidente segundo de la Diputación y diputado de Relaciones Institucionales, Javier Perales.

Además de los combates, se han previsto distintas actividades dirigidas al público, como el sorteo de unos guantes. "La velada pretende convertirse en el punto de partida de un evento de carácter anual y con vocación de consolidarse en el calendario deportivo provincial, así como servir de impulso al boxeo y a los jóvenes deportistas", ha afirmado Sánchez.

Por su parte, Perales ha mostrado su confianza "en que esta primera edición sea todo un éxito" y ha expresado su deseo "de que tenga continuidad con nuevas ediciones". Ha explicado que la Diputación de Jaén ha querido patrocinar este evento porque considera que "iniciativas como esta contribuyen a que la ciudad de Linares también se ponga en el mapa de otros deportes, como es el caso del boxeo".

En esta línea, ha felicitado a los responsables del centro deportivo Diamond Gym, impulsores de esta velada, y ha subrayado la disposición de la Administración provincial a "seguir colaborando con el boxeo en futuras iniciativas".

Por último, el vicepresidente primero ha destacado "la capacidad de este deporte para congregar a un amplio número de aficionados y para promover hábitos de vida saludables, vinculados tanto a una alimentación equilibrada como a la práctica habitual de actividad física".

Las entradas podrán adquirirse en el gimnasio Diamond Gym, así como en otros establecimientos de Linares.