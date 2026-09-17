Productos Degusta Jaén se promocionarán en los mercados de la capital jiennenses con la campaña '12 meses de sabores'

Presentación de la campaña '12 meses de sabores' - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Jaén ha impulsado la campaña '12 meses de sabores' con la que a lo largo de los próximos meses se promocionarán productos Degusta Jaén en los mercados de abastos de la capital jiennense, el de San Francisco y el de Peñamefécit.

La diputada de Agricultura, Ganadería, Medio Ambiente y Cambio Climático, Isabel Uceda, ha dado a conocer esta iniciativa que se desarrollará hasta junio de 2027 y que estará dedicada cada mes a distintos tipos de productos que cuentan con este distintivo de calidad.

Uceda ha apuntado que con esta campaña no sólo se busca promocionar Degusta Jaén, sino también "convertir los mercados de abastos en espacios vivos, vinculados con los productos de la tierra y con esta marca de calidad". La presentación de esta iniciativa se ha llevado a cabo en el mercado de San Francisco y también han participado el concejal de Juventud y Comunicación de Jaén, José Manuel Higueras, el secretario de la asociación de minoristas de este mercado, Daniel Berrios, y Antonio Caballero, del vermut Papatán.

Este mes de septiembre este vermut jiennense es el producto Degusta Jaén que se está promocionando a través de esta campaña, que dio comienzo en julio con la breva de Jimena. En octubre, '12 meses de sabores' estará dedicada a patatas fritas y frutos secos, en noviembre a cervezas artesanas y cordero segureño trashumante, mientras que en diciembre se promocionarán dulces tradicionales, mantecados y licores que cuentan con este sello de calidad.

El aceite de oliva virgen extra (AOVE) y las mermeladas Degusta Jaén centrarán esta iniciativa en enero del próximo año; miel y chocolates se promocionarán en febrero; trucha ahumada y encurtidos, en marzo; y patés y embutidos de monte, en abril. En mayo, le tocará el turno a vinos y quesos. Por último, esta campaña finalizará en junio con las cerezas de Castillo de Locubín y Torres.

El concejal de Juventud y Comunicación de Jaén ha mostrado su satisfacción de que esta iniciativa dirigida a mostrar la calidad de los productos agroalimentarios de la provincia se desarrollen en los mercados de la capital, "centros neurálgicos de la gastronomía jiennense".

Asimismo, Higueras ha remarcado la importancia de llevar a cabo este tipo de actividades de cara a apoyar al empresariado y promocionar marcas "que generan empleo en la provincia de Jaén".

Por su parte, el secretario de la asociación de minoristas de este mercado, Daniel Berrios, ha agradecido la realización de esta iniciativa "que supone un apoyo importante a productos de la tierra y al mercado tradicional".

Las empresas Degusta Jaén que participen cada mes en esta campaña darán a conocer --durante dos jornadas y en estands ubicados en sendos mercados de la capital-- sus productos que, a su vez, serán comercializados a lo largo de ese mes en establecimientos ubicados en los mismos.

En concreto, este septiembre, son las empresas Vermut Papatán, de Torreperogil, y Vermut Loa, de Úbeda, las que participan en esta iniciativa, dos marcas que pueden ser adquiridas por el público en un total de treces puestos de los mercados de San Francisco y de Peñamefécit.

Para Antonio Caballero, de Vermut Papatán, la participación en esta campaña supone un apoyo tanto a la promoción de este producto, como al mercado tradicional. "Estamos muy agradecidos y encantados de estar en los mercados de abastos, en este caso, de Jaén, porque pensamos que son centro neurálgicos de los pueblos y las ciudades y queremos que se mantengan, para lo que queremos aportar nuestro pequeño grano de arena", ha dicho Caballero.