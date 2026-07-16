El programa Cineverano llevará el séptimo arte a 40 municipios de Jaén durante el periodo estival

Cartel de Cineverano 2026 - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El programa Cineverano que organiza la Diputación Provincial durante el periodo estival volverá un año más a llevar el séptimo arte a un total de 40 municipios jiennenses de menos de 20.000 habitantes.

En total, este ciclo de cine estival "incluirá la proyección de siete exitosos largometrajes que se proyectarán desde primeros de julio hasta el 31 de agosto en espacios públicos siempre al aire libre", según ha explicado la vicepresidenta tercera y diputada de Cultura y Deportes, África Colomo.

Sobre este programa, que "año tras año tiene una magnífica acogida", Colomo ha apostillado que se cuenta "con una cartelera muy atractiva y para todos los públicos, con películas muy esperadas", entre las que se encuentran 'Padre no hay más que uno 5', 'Avatar Fuego y Ceniza', 'Zootrópolis 2', 'Súper Mario Galaxy', 'Los Domingos', 'Cumbres borrascosas' o 'Torrente Presidente'.

Lo que se busca es que la ciudadanía pueda "disfrutar del mejor cine sin salir de su municipio, compartiendo una noche de verano en familia o con amigos".

Esta apuesta se hace de la mano de los ayuntamientos. Así, este año se van a movilizar cerca de 250.000 euros entre la aportación que hace la Diputación de Jaén y la de los municipios que acogen esta actividad.

Las localidades que acogen en esta edición el Cineverano son Albanchez de Mágina, Alcaudete, Arjona, Baeza, Bailén, Beas de Segura, Begíjar, Bélmez de la Moraleda, Cabra del Santo Cristo, Cambil, Cárcheles, Castellar, Chilluévar, Frailes, Fuensanta de Martos, Guarromán, Huelma, Ibros, Jimena, Jódar, La Iruela, Los Villares, Mancha Real, Marmolejo, Mengíbar, Navas de San Juan, Noalejo, Orcera, Pozo Alcón, Sabiote, Segura de la Sierra, Siles, Torredonjimeno, Torreperogil, Torres, Valdepeñas de Jaén, Vilches, Villacarrillo, Villanueva de la Reina y Villarrodrigo.

El Cineverano se enmarca en la apuesta de la Diputación por difundir el cine español y a sus protagonistas y también dar a conocer el territorio jiennense como un escenario idóneo para el rodaje de películas, con propuestas como la Muestra de Cine Español Inédito en Jaén, los Encuentros con el Cine Español, el concurso Rodando por Jaén o el Campus Miguel Picazo.