El programa 'Degusta Jaén en tu colegio' llega a cerca de 5.300 escolares desde su puesta en marcha

Alumnas de Peal de Becerro participan en el programa 'Degusta Jaén en tu colegio'. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

PEAL DE BECERRO (JAÉN), 2 (EUROPA PRESS)

El programa 'Degusta Jaén en tu colegio', impulsado por la Diputación, ha llegado a cerca de 5.300 escolares y más de 960 docentes de la provincia desde su puesta en marcha en 2015.

Así lo ha indicado este lunes el diputado de Agricultura y Ganadería, Javier Perales, en Peal de Becerro, donde ha asistido a actividades enmarcadas en la citada iniciativa dirigidas a un centenar de alumnos de los CEIP Nuestra Señora de la Encarnación y Antonio Machado.

Durante su visita a ambos centros educativos, en la que ha estado acompañado por el alcalde, David Rodríguez, ha destacado la importancia de este programa, cuyo objetivo es "sensibilizar sobre la alimentación saludable, prevenir la obesidad infantil y fomentar el consumo de productos de cercanía".

En este sentido, ha subrayado que se muestra a los chicos y chicas "el músculo que tiene la provincia". "Jaén es conocida por ser la mayor productora de aceite de oliva del mundo, pero también por contar con una amplia variedad de productos locales de gran calidad que debemos consumir y promocionar para apoyar a nuestros agricultores, a las empresas agroalimentarias y contribuir al desarrollo sostenible del territorio", ha destacado.

Los escolares han disfrutado de un desayuno saludable a base de aceite de oliva virgen extra, tomate y jamón. Además, a lo largo de la semana tendrán la oportunidad de degustar otros productos locales como quesos, mieles, productos hortofrutícolas, lácteos, chocolates o repostería artesanal.

"Se trata de alimentos de nuestra tierra que cuentan con el sello de calidad Degusta Jaén", ha señalado el diputado, quien ha recordado que esta estrategia provincial cuenta actualmente con más de 300 empresas jiennenses adheridas y más de 3.500 referencias de productos.

Desde el inicio de 'Degusta Jaén en tu colegio' en 2015, un total de 69 centros educativos de la provincia han participado en él. Junto al consumo de productos locales, este programa incluye otras acciones complementarias como la realización de distintos talleres.

Entre ellos, hay uno centrado en la promoción del aceite de oliva virgen extra. Es impartido por la cooperativa vilcheña Guardián de los Trofeos, dentro del proyecto 'Oleoescuela Guardián de los Trofeos', que cuenta con la colaboración de la Diputación.