El programa Palacio de Invierno incluirá en Jaén más de 25 propuestas culturales hasta el 3 de enero

JAÉN 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El programa cultural Palacio de Invierno, que desarrollará la Diputación de Jaén hasta el próximo 3 de enero, incluirá más de 25 propuestas culturales, desde conciertos, exposiciones, teatro infantil, talleres, charlas y visitas guiadas.

Así lo ha puesto de manifiesto la diputada de Cultura y Deportes, África Colomo, al presentar esta programación cuyas actividades tendrán en su mayoría como escenario el Centro Cultural Baños Árabes de Jaén.

En este acto, la responsable cultural de la Diputación ha agradecido "especialmente" a los grupos y artistas participantes su presencia en Palacio de Invierno, porque "sois el alma de este programa". Se trata de una iniciativa que desde el área de Cultura se ha preparado "con muchísimo cariño" y en esta línea, Colomo ha agradecido la labor del personal técnico del área de Cultura y que "luego viene avalada por el respaldo del público que acude a las distintas actividades".

En cuanto a la programación de esta edición, la diputada ha puesto el foco en que Palacio de Invierno "se abre por primera vez al mundo" y para ello se va a contar con el grupo Watani, que está formado por artistas de origen palestino, que ofrecerá un espectáculo de danzas tradicionales que va a tener lugar el próximo día 10 de diciembre. Para Colomo, "va a ser una oportunidad única para vivir la fuerza y la emoción de una cultura hermana".

Este programa también va a permitir, como ha subrayado la diputada, "disfrutar de un otoño y de un invierno llenos de música con la participación de nombres como Anacronía, Pachi García 'Alis', Iceberg Matrioska o Miguel Rivera".

En esta línea, ha remarcado que dentro de esta iniciativa cultural tendrá igualmente cabida la conmemoración del Día Internacional del Flamenco, para lo que se va a colaborar nuevamente con la Peña Flamenca de Jaén y también con Baedanza "en una serie de eventos que nos van a traer baile, guitarra, cante y muchísima emoción".

Otro de los pilares de la programación de este año serán las exposiciones. Al respecto, Colomo ha explicado que "el Centro Cultural Baños Árabes está desarrollando un trabajo con el que quiere consolidarse como uno de los espacios más singulares y prestigiosos de la provincia, un lugar donde la historia y el arte dialogan y donde el patrimonio se convierte en presente, pero sobre todo en el que Jaén demuestra que puede y debe liderar la oferta cultural de la Andalucía interior".

Así, en los próximos meses este centro cultural va a acoger cuatro exposiciones temporales "excepcionales, distintas en el lenguaje, pero que están unidas por un mismo hilo, el poder del arte para narrar identidades, territorios y memorias compartidas".

En concreto, como ha desgranado la diputada de Cultura y Deportes, ya está abierta la muestra 'Saris de seda', que refleja "una mirada femenina y valiente"; también se podrá visitar la exposición dedicada a la obra de la artista Lin Calle, que contiene "un diálogo entre la naturaleza y la emoción". Otra de las propuestas expositivas tiene relación con un proyecto educativo de la Escuela de Arte José Nogué y también se contará con "la propuesta contemporánea de Sergio Padilla, que reivindica la memoria del trabajo y la artesanía".

Para complementar estas muestras se celebrarán talleres, visitas guiadas, charlas y conferencias que "abren un espacio al pensamiento, al diálogo y también al debate, porque no solamente queremos mostrar la cultura, sino que queremos dialogar la cultura, analizarla y compartirla", ha enfatizado Colomo.

Por último, este Palacio de Invierno alcanzará uno de sus momentos más importantes durante el periodo navideño. En esta ocasión, la programación "va a combinar tradición, infancia y creación artística para seguir creando y reforzando la comunidad", según la diputada.

Entre las propuestas previstas en la Navidad habrá zambombas populares, teatro familiar, el regreso de 'El principito' y dos belenes que "también son muy esperados: uno, el Napolitano en los Baños Árabes, con el que se inaugurará un espacio dentro de las salas dedicadas a religiosidad popular; y también ese belén tradicional del Palacio Provincial, ambos con una cuidada escenografía artesanal".

Con esta programación, la responsable cultural de la Administración provincial ha remarcado que "queda claro" que la cultura "no solamente se disfruta, sino que también construye comunidad y genera orgullo, fortaleciendo nuestra identidad colectiva".

En esta línea, África Colomo ha señalado que Palacio de Invierno "es un ejemplo del compromiso de la Diputación con la cultura, que es un motor de desarrollo, de cohesión y de bienestar, de ahí que apostemos por una programación pública, gratuita y de calidad que sitúa a Jaén en el mapa cultural de Andalucía y que demuestra, una vez más, que invertir en cultura no es un gasto, sino que es la mejor manera de contribuir a formar una ciudadanía libre, crítica y con autoestima".

Para concluir esta presentación, la diputada de Cultura y Deportes ha invitado a "todo el mundo a disfrutar del Palacio de Invierno 2025, a llenar los Baños Árabes de vida y a seguir construyendo, entre todo y entre todas, una Jaén cultural abierta y, desde luego, orgullosa de sí misma, porque la cultura más que nunca nos debe unir, nos debe inspirar y, sobre todo, nos debe hacer avanzar".