El programa Resonancias Íberas propone en yacimientos de Jaén actuaciones musicales y el equinoccio de otoño

JAÉN 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El programa Resonancias Íberas incluirá este año ocho espectáculos musicales, además de la celebración del equinoccio de otoño, previstos del 11 de septiembre al 11 de octubre en otros tantos yacimientos íberos de la provincia de Jaén.

Así se ha puesto de manifiesto en la presentación de esta iniciativa, en la que han participado el diputado de Promoción y Turismo, Francisco Javier Lozano, el delegado territorial de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local de la Junta de Andalucía, Mario Martos, y el responsable de la empresa Cultura Virtual, David Rodero, que se ha encargado del diseño de esta programación.

"Son ocho artistas en ocho enclaves íberos que van a hacer resonar la historia de la provincia de Jaén con una actividad turística y cultural que durante el próximo mes permitirá descubrir, disfrutar y vivir en primera persona los mejores yacimientos arqueológicos de la cultura íbera", ha destacado Lozano.

Ha aludido a una programación --que impulsa la Diputación, con la colaboración de la Junta de Andalucía-- "intensa, llena de actividades diferentes, novedosas y cercanas a todos los públicos, especialmente al más joven". Un programa con "propuestas diferentes, desde el rock al jazz pasando por el flamenco, el folk, la música de raíz y las artes escénicas", que se vertebra a través del Viaje al Tiempo de los Íberos.

Lozano ha apuntado que esta iniciativa permite que estos escenarios históricos se conviertan "en espacios donde la gente puede no solo reconocer y conocer el legado de una cultura milenaria, sino también disfrutar de la mejor programación".

"También colaboramos con ocho municipios que también tienen su protagonismo, enriquecen nuestra oferta turística y cultural y contribuyen a diversificar y hacer crecer nuestra provincia", ha dicho el diputado sobre una línea de trabajo que busca que los turistas puedan permanecer en la provincia "el mayor tiempo posible, ayudando así a desestacionalizar" su oferta turística.

PROGRAMACIÓN

Resonancias Íberas arrancará el 11 de septiembre, con Ángel Stanich en el 'oppidum' de Puente Tablas, en Jaén. La compañía La Galerna viajará al Centro de Visitantes Íbero de Castellar el día 13, mientras que Kitflus Ensemble actuará el día 18 en el Centro de Interpretación de las Tumbas Principescas de Peal de Becerro.

Un día después Charito Swing ofrecerá sus canciones en el Centro de Interpretación Íbero de Giribaile, en Vilches, y el 26 de septiembre será el dúo Elfos del Rocío, quien pasará por la muralla ciclópea de Ibros.

Ya en octubre será el turno de Lela Soto, que el día 3 llevará su flamenco a la Necrópolis de Cerrillo Blanco, en Porcuna; el 9 será protagonista el grupo El Nido en el Centro de Interpretación Iliturgi de Mengíbar; y el día 11 de octubre cerrará este ciclo Raúl Camacho en Cástulo, en Linares.

A estas ocho actuaciones se suma el equinoccio de otoño en Puente Tablas, que tendrá lugar los días 19, 20 y 22 de septiembre con la participación de la compañía Lolitario Teatro y la guía Helena Arjona.

Para asistir a todos estos espectáculos gratuitos, las personas interesadas podrán inscribirse desde 15 días antes de la fecha de cada actividad en la web www.viajealtiempodelos iberos.com/actividades.

"Seguimos apostando por el turismo de proximidad, porque es muy importante para que los propios jiennenses sean los mejores embajadores de su tierra", aunque esta programación "mira también hacia el exterior, es un soplo de aire fresco dentro de las ofertas turístico-culturales, ya que nos singulariza", ha dicho Lozano sobre este tipo de iniciativas.

Al respecto, ha subrayado que "hay que potenciar la identidad" de Jaén como destino turístico "y eso se hace con trabajo", con una oferta que hable de sus "raíces más profundas" y de aquellas cosas que diferencian a la provincia de otros territorios para ofrecer experiencias que al turista.

Resonancias Íberas "es un ejemplo" de ello con una "mirada especial para el turismo de interior". "Apostamos por lo que somos, por las posibilidades que tenemos y también por una mirada al futuro, por un turismo obviamente sostenible pero, sobre todo, un turismo de calidad", ha asegurado antes de valorar indicadores del turismo jiennense: en lo que va de año ha aumentado tanto la empleabilidad como el impacto económico, en un doce y ocho por ciento, respectivamente.

COLABORACIÓN

Por su parte, el delegado territorial de Turismo, Desregulación, Justicia y Administración Local ha valorado que la colaboración entre administraciones va a permitir poner en marcha Resonancias Íberas, que permitirá a los participantes "ver el yacimiento desde otra perspectiva".

"Este programa va a posibilitar que jiennenses y visitantes disfruten de una experiencia global en la que conocerán nuestro rico patrimonio y la importancia de la cultura íbera en Jaén con una iniciativa que fusionará la música, el teatro y la arqueología", ha subrayado, no sin recordar que, entre los enclaves, se encuentran los de titularidad autonómica, los de Cástulo y Puente Tablas.

Martos, además, ha incidido en "la mano tendida de la Consejería de Turismo" para desarrollar el turismo en Jaén. "Para continuar ofreciendo a los visitantes todas aquellas potencialidades de la provincia jiennense, en cogobernanza con todas las administraciones implicadas y con especial atención a los ayuntamientos, siempre por el bien de nuestra tierra y nuestro posicionamiento turístico", ha asegurado.