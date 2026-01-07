El programa UNED Sénior ofrecerá cursos a personas mayores de 55 años en las sedes de Úbeda, Linares y Martos (Jaén)

Presentación del programa UNED Sénior. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

ÚBEDA (JAÉN), 7 (EUROPA PRESS)

El programa UNED Sénior ofrecerá cursos a personas mayores de 55 años en las sedes de Úbeda, Linares y Martos, en la provincia de Jaén, entre los meses de febrero y junio.

Así se ha puesto de relieve este miércoles en la presentación de esta iniciativa, que ha contado con el director del Centro Asociado de la Universidad Nacional de Educación a Distancia en la provincia jiennense, Vicente Ruiz; el presidente de la Diputación, Francisco Reyes, y el primer teniente de alcalde ubetense, Francisco Javier Lozano.

UNED Sénior comenzará a desarrollarse por primera vez en la provincia de Jaén este año con un precio "asequible" de la matrícula, que asciende a 50 euros, según ha explicado Ruiz.

Además, ha animado a la gente a que "se matricule para tener una nueva oportunidad de formación, ya que la UNED tiene un compromiso académico, cultural y social con la provincia de Jaén que se implementa aún más con este proyecto" que, según ha avanzado, se intentará "llevar próximamente a otros lugares" del territorio jiennense.

Una iniciativa que el presidente de la Diputación ha alabado porque "contribuye a extender el conocimiento a toda la provincia y a todas las personas, independientemente de su edad, recursos económicos o residencia".

A su juicio, es importante ofrecer esta formación complementaria a este colectivo, en el que hay "muchas personas que mantienen el interés por seguir aprendiendo y formándose en materias que no han podido abordar antes". De ahí que haya mostrado su "satisfacción porque este programa, que cuenta con una larga trayectoria en la UNED a nivel nacional", también se vaya a llevar a cabo en la provincia de Jaén.

En concreto, se desarrollarán seis cursos sobre temas de actualidad, como oratoria, creación literaria, fotografía o conocimientos legales para mejorar la gestión del patrimonio, entre otros.

Reyes ha valorado que, con esta iniciativa, "la UNED refuerza aún más su voluntad de llegar a toda la sociedad, en este caso acercándose al colectivo de las personas mayores, facilitándoles el acceso a conocimientos actuales y de interés".

"Un ejemplo más de esa labor tan importante que realiza en nuestra provincia este centro académico del que la Diputación es el principal financiador, llevando la educación, la formación y la cultura a cualquier rincón de nuestro territorio", ha manifestado.

Por su parte, teniente de alcalde de Úbeda, donde ha tenido lugar la presentación, ha incidido en que se trata de "un programa clave para el colectivo de personas mayores, que necesitan oportunidades y alternativas para seguir formándose en distintos ámbitos, como la fotografía o la literatura".

"Esta propuesta va muy en sinergia con los distintos cursos y formaciones no regladas que para las personas mayores hacemos desde el Ayuntamiento con el objetivo de romper la brecha digital", ha comentado Lozano.

En este contexto, ha aludido al "compromiso" del Consistorio ubetense con la UNED, ya que este año ha aumentado en 10.000 euros su aportación al consorcio. "Además, vamos a trasladar su sede al Palacio Francisco de los Cobos, en el que en 2026 vamos a comenzar los trabajos de rehabilitación para que la de Úbeda sea una de las sedes más importantes en España de la UNED", ha apuntado.