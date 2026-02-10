África Colomo (d), junto a Beatriz López, en la presentación de la 72ª Vuelta Ciclista a Andalucía-Ruta del Sol. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

La provincia de Jaén acogerá el 20 de febrero la tercera etapa de la 72ª Vuelta Ciclista a Andalucía-Ruta del Sol, que en esta edición recorrerá más de 810 kilómetros a través de cinco provincias.

De este modo, el territorio jiennense "volverá a ser protagonista" en esta prueba, según ha destacado en una nota la diputada de Cultura y Deportes, África Colomo, después de asistir este lunes en Málaga a su presentación, en la que también participó la concejala de Deportes de la capital, Beatriz López.

La 72ª Vuelta Ciclista a Andalucía-Ruta del Sol comenzará el 18 de febrero en la localidad malagueña de Benahavís y finalizará el día 22 de en Lucena (Córdoba). La tercera etapa, prevista el 20 de febrero, discurrirá íntegramente por la provincia de Jaén, con salida en la capital y meta en Lopera.

El pelotón tendrá que afrontar 180 kilómetros "exigentes" con la subida a dos puertos de montaña de tercera categoría, el Alto de Santa Ana y el Puerto de la Peñallana. Transitará por los términos de Fuerte del Rey, Torredelcampo, Torredonjimeno, Arjona, Villanueva de la Reina, Lahiguera, Andújar, Marmolejo, Arjonilla y Porcuna, antes del desenlace en el municipio loperano.

"La Diputación vuelve a respaldar de forma decidida esta carrera, una de las que tienen más prestigio", ha señalado Colomo en la puesta de largo de esta ronda ciclista, que este año "atravesará buena parte de la campiña jiennense".

Ha explicado, además, que la apuesta por la Vuelta a Andalucía "forma parte del compromiso firme de la Diputación con el ciclismo, un deporte que ha encontrado en Jaén en las últimas décadas un paraíso para la bicicleta y un territorio de referencia".

"No solo por la presencia continuada en esta vuelta, sino también por el paso habitual de grandes competiciones y por el impulso a numerosas pruebas que aprovechan nuestra orografía y nuestros imponentes paisajes", ha manifestado.

En esta línea, la diputada ha remarcado que "el ciclismo es una herramienta de promoción, de actividad económica y de proyección exterior", por lo que la Administración provincial sigue "respaldando eventos que sitúan a Jaén en el mapa deportivo nacional e internacional".

Los ciclistas de los 17 equipos que se darán cita en la 72ª Vuelta Ciclista a Andalucía-Ruta del Sol tendrán que recorrer más de 810 kilómetros en cinco etapas que mostrarán la riqueza paisajística de la región en un trazado que une la costa con el interior andaluz.

Desde la organización se ha apuntado que ofrecerá "un trazado variado, con finales explosivos, puertos selectivos y jornadas propicias para estrategias valientes". Las cinco etapas con Benahavís-Pizarra (Málaga), el 18 de febrero; Torrox (Málaga)-Otura(Granada), el día 19; Jaén-Lopera (20 de febrero); Montoro-Pozoblanco (Córdoba), el día 21, y La Roda de Andalucía (Sevilla)- Lucena (Córdoba), el 22.

"Etapas quebradas, múltiples opciones para escapadas y finales abiertos configuran una edición prometedora tanto para la lucha por la general como para las victorias parciales", ha resaltado.