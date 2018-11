La provincia de Jaén acogerá el Campeonato de España de Campo a Través de Clubes

Publicado 09/11/2018 20:43:01 CET

La Junta Directiva de la Real Federación Española de Atletismo ha designado a la provincia de Jaén como sede del Campeonato de España de Campo a Través de Clubes tras la candidatura presentada por la Diputación de Jaén. De esta forma, el Parque Deportivo de la Garza acogerá esta cita del atletismo nacional que tendrá lugar el 24 de febrero de 2019 y en la que se estima una participación de 2.750 deportistas.

La renuncia de Mérida, ciudad a la que se había asignado este campeonato, ha permitido que la Administración provincial haya optado y logrado la organización de esta cita del atletismo español que ya se celebró en la ciudad de Jaén en 2001. Las pruebas que se integran en este campeonato son los cross sub 23, sub 20, sub 18 y sub 16; el cross absoluto senior y el relevo de campo a través 8.000 metros senior, todos en las categorías masculina y femenina.

La repercusión nacional de esta cita del atletismo español ha motivado la candidatura de la provincia de Jaén. Se estima una asistencia al campeonato, entre atletas, oficiales, entrenadores y acompañantes, de unas 5.000 personas, con un impacto económico aproximado de 1,7 millones de euros. A esto se suma la audiencia televisiva, ya que esta competición será retransmitida por el canal de la televisión pública Teledeporte.

El campo a través es una disciplina atlética con gran tradición en la provincia de Jaén, como demuestran la alta participación y la asistencia de público a las distintas pruebas del Circuito Provincial de Campo a Través que organiza la Diputación y que este año celebra su vigésimo segunda edición.

Junto a este programa anual, la provincia ya ha acogido anteriormente grandes competiciones nacionales e internacionales, como el Campeonato de Europa de Clubes de Campo a Través, que tuvo lugar en Jaén en 2002; o el Campeonato de España Escolar de 2009 y el Campeonato de España Universitario de 2018, ambos disputados en el Parque Deportivo de la Garza, en Linares.