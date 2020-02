La provincia de Jaén acogerá un proyecto tecnológico europeo para reducir la soledad entre los mayores

Publicado 21/02/2020 16:14:48 CET

JAÉN, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Jaén, la Universidad de Jaén (UJA), la Fundación Ageing Lab, e Indra van a trabajar en el impulso de Pharaon (Pilots for Healthy and Active Ageing), un proyecto europeo para promover el envejecimiento activo y reducir la soledad no deseada de las personas mayores a través de diferentes soluciones tecnológicas.

Un total de 41 entidades a nivel europeo trabajarán en seis pilotajes tecnológicos durante cuatro años en esta iniciativa pionera para promover el envejecimiento activo, siendo la provincia de Jaén la zona donde se implementará el piloto andaluz, centrado en la prevención del aislamiento social.

La presentación del proyecto ha contado con la participación del rector de la Universidad de Jaén (UJA), Juan Gómez; el vicepresidente de la Fundación Ageing Lab, Andrés Rodríguez; y el presidente de la Diputación Provincial de Jaén, Francisco Reyes, que han destacado el trabajo que van a junto a la empresa Indra en Andalucía, una de las seis zonas geográficas europeas donde se van a implementar ensayos y pruebas piloto de Pharaon.

Con el objetivo de mejorar la calidad de vida tanto de las personas mayores como de sus cuidadores y cuidadoras, Pharaon cuenta con una dotación de 21 millones de euros financiados por el Programa Horizonte 2020 de la Unión Europea e involucra a entidades de 12 países como España, Italia, Portugal, Francia, Alemania, Austria, Bélgica, Países Bajos, Reino Unido, Croacia, Eslovenia y Estonia.

El periodo de desarrollo de este proyecto son cuatro años, hasta noviembre de 2023, y está liderado por la Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento Sant'Anna de Pisa (Italia). El resto de socios son grandes, medianas y pequeñas empresas, centros de investigación, universidades, proveedores de servicios de salud públicos y privados, organizaciones sociales y organismos de estandarización.

Reyes ha explicado el papel que jugará la Administración provincial en Pharaon al aportar "nuestra experiencia e infraestructura, con la colaboración de 500 personas mayores de 65 años que viven en sus hogares y que son personas usuarias de recursos como la teleasistencia, el servicio de Ayuda a Domicilio o de los centros de participación activa".

"Creemos que es fundamental la experiencia y opinión de estas personas de cara al diseño y validación de estas herramientas tecnológicas", ha indicado Reyes, al comentar la aplicación del piloto en entornos reales.

"Hablamos de herramientas tecnológicas que permitan facilitar las relaciones con familias, personas cuidadoras y comunidades, y que contribuyan así a reducir su aislamiento y la soledad que en muchas ocasiones están padeciendo", ha subrayado el presidente de la Diputación, que ha vinculado este proyecto también con el reto demográfico.

En este punto, ha señalado que "la tasa de envejecimiento en la provincia de Jaén ha crecido dos puntos en la última década hasta alcanzar casi el 20 por ciento. La población mayor es y será clave en la vida de nuestros municipios, es fundamental para el mantenimiento de los pequeños pueblos".

El rector de la Universidad de Jaén, Juan Gómez, ha indicado que este proyecto "tiene que ver con que la población cada vez vive más tiempo y lo importante es que viva mejor, que tenga actividad en esa etapa de la vida. Además, hay más personas que viven solas y es muy importante que esta cuestión no sea un inconveniente".

"Creemos que las tecnologías, que están cambiando la forma de vivir de todo el mundo, pueden ayudar a que este envejecimiento activo sea mucho más satisfactorio", ha indicado Gómez.

Un grupo de investigación de la Universidad de Jaén prevalidará la tecnología en su apartamento de inteligencia artificial, un laboratorio que simula un hogar real, además de realizar tareas de formación a los participantes del estudio.

Por último, el vicepresidente de la Fundación Ageing Lab, Andrés Rodríguez, ha puesto el acento en la complejidad de este piloto "en el que vamos a abordar también la disminución de la brecha digital de las personas mayores. No hay tecnología que reduzca la soledad no deseada, no existe. Por eso, es un reto para el que vamos a analizar la tecnología existente, ver las realidades de estas personas y afrontarla".

El proyecto Pharaon nace con la ambición de contribuir de forma significativa a la agenda de la Unión Europea sobre envejecimiento activo y saludable. El enfoque de Pharaon se centra en la experiencia de la persona usuaria y llevará a cabo seis pilotos en cinco países con el fin de probar y validar distintas soluciones para responder a las necesidades de las personas mayores y mejorar sus capacidades, independencia y seguridad.

Para impulsar estas alianzas entre actores de diferentes sectores y garantizar que las plataformas desarrolladas cubren las necesidades de las personas mayores y de sus cuidadores y cuidadoras, los países y regiones donde se examinarán las aplicaciones serán España (Andalucía y Murcia), Italia (Toscana y Apulia), Portugal (Coímbra y Amadora), Países Bajos (Twente) y Eslovenia (Izola).

Jaén será la provincia que implementará el piloto andaluz, centrado en la promoción de la cohesión social y en la prevención del aislamiento y la soledad no deseada, un reto complejo y no abordado hasta la fecha. Con un presupuesto de 1.200.000 euros, el impulso del proyecto en Andalucía y su coordinación está siendo realizado por la Fundación Ageing Lab, junto al consorcio formado por Diputación Provincial de Jaén, la Universidad de Jaén y Minsait, una compañía de la empresa Indra.

Ageing Lab y la Diputación Provincial de Jaén serán las encargadas de poner de manifiesto las necesidades y perfiles de las personas que participarán en esta iniciativa, así como del desarrollo del piloto en entornos reales.

Por su parte, la empresa Minsait será la proveedora de la plataforma tecnológica y la Universidad de Jaén prevalidará la tecnología en su apartamento de inteligencia artificial, un laboratorio que simula un hogar real, además de realizar tareas de formación a los participantes del estudio.

Pharaon es un proyecto abierto, no solo en la participación de personas mayores a gran escala para evaluar y mejorar las soluciones sino también en la apertura hacia la incorporación de nueva tecnología en el proyecto. En este sentido, Pharaon abrirá dos convocatorias enfocadas a la participación de compañías europeas, principalmente pymes, que puedan aportar soluciones tecnológicas individuales y buscar consorcios para llevar a cabo pequeños pilotos.