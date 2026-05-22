La provincia de Jaén protagonizará la 14ª etapa de La Vuelta con final en el "espectacular" Alto de la Pandera

Presentación de la 14ª etapa de La Vuelta Ciclista a España 2026. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 22 May. (EUROPA PRESS) -

La provincia de Jaén protagonizará la 14ª etapa de La Vuelta Ciclista a España 2026, prevista el 5 de septiembre con salida desde la capital y final en el Alto de la Pandera, con una "subida dura y espectacular".

Así se ha puesto de relieve este viernes en la presentación de esta jornada de la 81ª edición de la ronda española, en la que han participado su director general, Javier Guillén, y el presidente de la Diputación, Francisco Reyes.

Este último ha destacado que esta competición eso "uno de los mejores escaparates para la promoción" del territorio jiennense. "Se trata de uno de los grandes acontecimientos deportivos del año en nuestro país, que se emite en 190 países y que en la pasada edición sumó 16 millones de espectadores solo en televisión", ha afirmado.

En este acto, al que han asistido alcaldes y concejales de los municipios por los que discurrirá esta etapa, Reyes ha aludido al "retorno económico directo, mediante el alojamiento y consumo de las 3.000 personas que conforman la caravana de La Vuelta", además de esa "promoción turística excepcional" al "mostrar al mundo la riqueza paisajística, patrimonial y natural" del "paraíso interior" que es Jaén.

Por estos motivos, ha justificado la colaboración de la Diputación con Unipublic para que La Vuelta tenga a la provincia en su recorrido. En este sentido, ha recordado que, en las últimas 20 ediciones, Jaén ha formado parte del libro de ruta en 14 ocasiones.

Respecto a la etapa del próximo 5 de septiembre, Reyes ha señalado que, al tratarse de un sábado, "permitirá la presencia de más público en las carreteras y más espectadores frente al televisor para disfrutar de una etapa de continuas subidas y bajadas".

"Con dos puertos de segunda categoría, el de Los Villares y el de Locubín, antes del ascenso final al Alto de la Pandera, de primera categoría, que será final de etapa por séptima vez en la historia de La Vuelta", ha puntualizado.

Al hilo, ha apuntado que, a lo largo de 152 kilómetros, se podrá "mostrar al mundo la inmensidad y autenticidad" de un paisaje del olivar con casi 70 millones de olivos, "así como la riqueza natural" de las sierras y el "patrimonio monumental" de pueblos y ciudades.

Finalmente, el presidente de la Diputación ha puesto el acento en el binomio que han conformado Jaén y el ciclismo, con una provincia que "es un auténtico paraíso de la bicicleta", como "afirman quienes más saben de este deporte: profesionales y organizadores de las principales carreras ciclistas, tanto en carretera como de montaña".

"La Vuelta, junto a otras pruebas ciclistas como la Ruta del Sol-Vuelta a Andalucía, la Andalucía Bike Race o la Clásica Jaén Paraíso Interior, certifican que hay pocas provincias en nuestro país con nuestro potencial para diseñar pruebas espectaculares para los corredores y para los aficionados", ha subrayado.

PRESENCIA SÍ O SÍ

Por su parte, el director general de La Vuelta, Javier Guillén, ha apuntado que esta edición "es muy especial porque termina en Andalucía y la mitad de sus etapas discurrirán por esta región".

"Las ocho provincias andaluzas van a formar parte del recorrido, pero también es verdad una cosa, viniendo la Vuelta a Andalucía iba a estar en Jaén, sí o sí. Eso lo tengo clarísimo, porque el compromiso que adquirió la carrera es que cada vez que viniera a Andalucía siempre llamaría a la puerta de la Diputación de Jaén. Y esa puerta, tengo que decir, que siempre ha estado abierta", ha declarado.

Sobre la 14ª etapa por tierras jiennenses, Guillén ha resaltado que es "muy completa", en la que se sale de la capital y recorrerá "un montón de pueblos". "Pero, además, ofrecemos una etapa de montaña, que son las etapas que más le gustan a la gente, y lo hacemos con un final en un alto que ya es marca de La Vuelta, el Alto de la Pandera. Una subida dura y espectacular", ha augurado.

La Diputación de Jaén vuelve a colaborar este año con Unipublic, la empresa organizadora de la Vuelta a España, para que regrese a la provincia. En este 2026, se desarrollará del 22 de agosto al 13 de septiembre, saldrá de Mónaco y, tras 21 etapas, finalizará en Granada.

Será en la recta final de la carrera cuando llegue a la provincia jiennense. Con salida desde la ciudad de Jaén, el pelotón afrontará una jornada de montaña que finalizará en el Alto de la Pandera. Antes, discurrirá por Mancha Real, Torres, La Guardia de Jaén, Los Villares, Fuensanta de Martos, Castillo de Locubín y Valdepeñas de Jaén, con dos puertos previos al ascenso a la Sierra de la Pandera, el de Los Villares y el de Locubín, ambos de segunda categoría.