La representación de Los Pasos, de Fuensanta de Martos (Jaén), celebra este Jueves Santo su 49ª edición

Presentación de la XLIX representación en vivo de la pasión y muerte de Cristo, Los Pasos, de Fuensanta de Martos. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El municipio jiennense de Fuensanta de Martos celebra este Jueves Santo, a partir de las 20,30 horas, la XLIX representación en vivo de la pasión y muerte de Cristo, Los Pasos, con la participación de más de 120 personas.

La Asociación de Pasos de Fuensanta (Padefu) organiza esta iniciativa, que ha sido presentada este lunes en un acto que ha contado con su presidente, Antonio Camacho; el alcalde de la localidad, Antonio Navas, y el diputado de Promoción y Turismo, Francisco Javier Lozano.

Este último ha valorado la tradición y la riqueza cultural de este evento, "que ha crecido a lo largo de su historia y que destaca por la importante participación de los vecinos y vecinas del pueblo".

Además, ha destacado los escenarios donde se desarrolla esta representación, así como la narrativa y utilizada y los detalles que compendian a este evento "desde la iluminación, vestuario, el entorno, que hacen vivir con intensidad la muerte y resurrección de Cristo".

Los orígenes exactos de la representación de Los Pasos se desconocen. Este evento, interrumpido durante la Guerra Civil, se retomó en 1975 gracias al impulso de un grupo de jóvenes creyentes del citado municipio de la Sierra Sur.

"Para Fuensanta de Martos, esta representación constituye la manifestación cultural más importante de la localidad y una auténtica joya de la tradición jiennense", ha afirmado el alcalde, quien se ha referido también a la notable afluencia de público que se registra cada año.

En esta línea, el presidente de Padefu, que ha desgranado los detalles de esta representación, ha puesto de relieve la importancia que tiene para para el municipio. "Un evento en el que desde la asociación pretendemos cuidar cada detalle", ha señalado Camacho.

La representación en vivo de la pasión y muerte de Jesucristo de Fuensanta de Martos se desarrolla en la plaza del Ayuntamiento, el paseo de la Fuente y el paraje natural más conocido como Monte Calvario. Los pasajes bíblicos que se representan son la entrada a Jerusalén, la Santa Cena, la Oración en el Huerto, el Prendimiento, el Juicio ante Pilatos, Vía Crucis, Crucifixión y Santo Entierro.

Las personas que quieran asistir a la representación cuentan con una zona de aparcamientos junto al polígono industrial y con autobuses lanzadera, que les trasladan directamente hasta centro de la localidad.