Respaldo de la Diputación de Jaén al programa de actividades de Clece por el Día de las Personas Mayores

Presentación del programa de Clece por el Día de las Personas Mayores - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Jaén ha respaldado el programa de actividades y en el homenaje a personas usuarias y auxiliares, que Clece ha organizado con motivo del Día Internacional de las Personas Mayores. Esta empresa presta el servicio de ayuda a domicilio en 66 municipios de la provincia con menos de 20.000 habitantes.

La vicepresidenta cuarta y diputada de Igualdad, Políticas Sociales y Juventud, Francisca Medina, ha participado junto al presidente y gerente de Clece, Cristóbal Valderas y Federico Díaz, respectivamente, en la presentación de dicho programa.

La Diputación de Jaén colabora en esta iniciativa, que se desarrollará a lo largo de todo este mes y que contará con acciones como la celebración de jornadas de convivencia intergeneracional en distintos colegios de la provincia, lecturas del refranero editado por este servicio de ayuda a domicilio, o la participación tanto de usuarios, auxiliares y técnicos en programas de radio local donde se abordará la soledad no deseada bajo el lema 'Raíces sonoras'.

Durante su intervención, la responsable del área de Igualdad, Políticas Sociales y Juventud de la Administración provincial ha puesto el acento en la labor y asistencia que Clece presta en pro de mejorar el bienestar de las personas mayores en la provincia.

En esta línea, Medina ha recalcado el papel que "nuestros mayores tienen en la sociedad, ya que ellos han sido el pasado, son el presente y también el futuro de nuestra comunidad". "Son muchas las cosas que todavía nos tienen que aportar", ha dicho la diputada provincial, que también ha defendido la necesidad de fomentar políticas orientadas a las personas mayores, "acciones que les permitan más participación, además de adquirir nuevos conocimientos y que contribuyan a combatir su soledad".

Por su parte, el presidente de Clece, Cristóbal Valderas, ha agradecido el apoyo y la colaboración de la Diputación de Jaén en la puesta en marcha de las distintas iniciativas que esta empresa desarrolla a lo largo del año.

Asimismo, Valderas ha puesto el acento en la labor que desempeñan las auxiliares de ayuda a domicilio, "personas que van más allá de lo profesional porque tienen una vocación y que establecen una relación que vemos a diario, en el sentido de que llegan a formar parte de la familia".

En este sentido, ha destacado que estas profesionales "son quienes ven cómo están las personas, cómo se produce su deterioro cognitivo, cómo las integran, les dan vida y conversación", por lo que ha calificado este servicio como "un proyecto precioso".

Además de presentar las distintas actividades programadas con motivo del Día Internacional de las Personas Mayores, Clece ha rendido homenaje durante este acto a personas usuarias centenarias, trabajadoras y familiares de referencia, así como a las protagonistas del vídeo 'Mayores. Protagonistas de nuestra comunidad', una pieza audiovisual que tiene como objetivo visibilizar la labor que desarrolla esta empresa concesionaria del servicio de ayuda a domicilio que gestiona la Diputación de Jaén.