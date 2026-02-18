El restaurante Juanito, de Baeza (Jaén), celebrará sus 43ª Jornadas Gastronómicas del 21 de febrero al 5 de abril

Presentación de las 43ª Jornadas Gastronómicas del restaurante Juanito. - JUNTA

El restaurante Juanito, de Baeza (Jaén), celebrará sus 43ª Jornadas Gastronómicas entre los días 21 de febrero y 5 de abril, durante todos los fines de semana e incluyendo los principales días de la Semana Santa.

Esta nueva edición ha sido presentada este miércoles en el Palacio Provincial de Ferias y Congresos de Jaén con la presencia de Juan Luis Salcedo, del citado establecimiento; el presidente de la Diputación, Francisco Reyes; el delegado del Gobierno andaluz, Jesús Estrella; el subdelegado del Gobierno de España, Manuel Fernández, y el director comercial de la Caja Rural de Jaén, Juan Gallego, entre otros.

En el acto, se ha aludido a esta cita como "un encuentro con la mejor gastronomía basada en la cocina tradicional" y se ha destacado el papel que ha tenido el restaurante Juanito, con más de 70 años de trayectoria, en la gastronomía de la provincia.

"Con estas jornadas gastronómicas, fueron pioneros en poner en valor la cocina jiennense, de la que aún seguimos disfrutando y desde la Diputación Provincial lo aplaudimos y respaldamos, porque sin lugar a dudas han sido muchos los que han venido a Jaén a comer expresamente a Casa Juanito a través de estas jornadas", ha afirmado Reyes.

Ha añadido que este establecimiento "también encabezó la defensa del uso del aceite de oliva en la restauración pero, sobre todo, fue innovador al situar a la gastronomía como un reclamo de primer orden para atraer visitantes de otros territorios". Además, "sentó las bases del camino de excelencia gastronómica" que recorre ya la provincia.

Al respecto, el presidente de la Diputación ha subrayado que se ha convertido en un destino de referencia en el panorama gastronómico. "Es un paraíso de la gastronomía que despierta el interés y la admiración a quienes nos miran desde fuera y eso es gracias al trabajo bien hecho y al talento que tenemos en la provincia", ha declarado.

Igualmente, ha hecho hincapié en el potencial gastronómico de esta provincia, donde "hay una gastronomía muy seria, muy potente, con mucho trabajo, mucho sentido y con mucha historia detrás de los fogones", algo de lo que el Restaurante Juanito "es un claro ejemplo".

DESARROLLO SOSTENIBLE

En la misma línea se ha pronunciado el delegado del Gobierno andaluz, quien ha señalado la importancia de los cocineros y de los fogones jiennenses para impulsar el turismo y, consecuentemente, el desarrollo rural sostenible basado en el incremento de visitantes y en la proyección de los productos agrarios que producen agricultores y ganaderos de la provincia.

"La gastronomía exhibe nuestro potencial ligado al aceite de oliva virgen extra, siempre buscando la calidad y la excelencia a nivel nacional e internacional de lo que se produce y comercializa en la provincia de Jaén", ha manifestado.

Concretamente, este año el restaurante Juanito proyecta el lema 'Toda una vida enamorados de la cocina del AOVE'. Al hilo, Estrella se ha referido a "una cocina de tradición, de historia y, por lo tanto, de una nueva proyección que atrae turistas que buscan nuevas experiencias y un expositor de los productos de la tierra", como el aceite de oliva.

"Son las cocinas de nuestra provincia, como en este caso, la cocina del restaurante Juanito y ahora de su mujer, Luisa, las que han asentado las bases para que en sí mismo Jaén sea un atractivo turístico, reivindicando la bandera de la gastronomía con mayúsculas", ha dicho, no sin recordar que Jaén tiene actualmente cinco establecimientos con estrella Michelín.

Tras indicar que la Junta "apoya la excelencia, la calidad y la seguridad alimentaria", el delegado ha valorado que "Jaén lidera el crecimiento turístico", llegando a consolidarse "como la provincia del turismo de interior".

"La gastronomía es un reclamo más, que se une a las dos ciudades Patrimonio de la Humanidad, Úbeda y Baeza, nuestros parques naturales y a un paisaje inigualable dotado de vegetación del cual se extrae nuestra clara seña de identidad, nuestro aceite de oliva", ha concluido.