Reyes destaca el Día de Andalucía como una jornada "para remarcar el avance en derechos" de la comunidad

Autoridades en el izado de la bandera de Andalucía. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Jaén, Francisco Reyes, ha destacado el significado del Día de Andalucía como una jornada para "recordar lo que han supuesto estos 46 años de avances en derechos y para reflexionar sobre el presente y el futuro" de la comunidad.

Así lo ha indicado antes de participar en el tradicional izado de la bandera andaluza en el Palacio Provincial, uno de los actos organizados en el marco de la celebración del 28 de febrero y que también ha contado con el alcalde de la capital, Julio Millán, y el subdelegado del Gobierno, Manuel Fernández; demás de miembros de la Corporación provincial.

Reyes también ha incidido "en la etapa de prosperidad que los andaluces y andaluzas viven desde hace 46 años", pero ha hecho hincapié en que "no se puede dar ni un solo paso atrás en avances y derechos, tal y como se está viendo en este momento en ámbitos como la educación, la sanidad o las políticas sociales".

Junto al izado de la bandera, en la plaza de San Francisco de la capital jiennense se ha ofrecido medio millar de desayunos molineros, con pan, aceite de oliva virgen extra, jamón y queso.

Además, con motivo del Día de Andalucía, tanto el Palacio Provincial como el Palacio de Deportes Olivo Arena se iluminan de verde y blanco, colores de la bandera andaluza, desde el pasado día 20 de febrero hasta el 28 de febrero.