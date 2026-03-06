Reyes participa en Bolivia en la clausura de un programa para mejorar la gestión municipal de los residuos

JAÉN 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Jaén y del Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional (Famsi), Francisco Reyes, ha participado en la clausura de un programa de capacitación municipal en gestión de residuos.

Una actividad que se ha desarrollado gracias a la colaboración entre instituciones bolivianas encabezadas por la Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia (FAM-Bolivia) y Famsi, en alianza con la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA).

Más de un centenar de técnicos municipales se han beneficiado de esta formación, centrada en reforzar la profesionalización en un ámbito clave para el desarrollo sostenible de este país latinoamericano, según ha informado este viernes la Diputación.

En este acto, Reyes ha destacado los avances de Andalucía y España en la gestión de residuos y servicios públicos y ha ofrecido colaboración para acompañar a los municipios bolivianos en su proceso de mejora. Al hilo, ha resaltado que la experiencia española demuestra que la mejora de la gestión de los residuos y de los servicios públicos es posible cuando las administraciones trabajan de manera coordinada y se reconoce el papel central de los gobiernos locales.

"Hace apenas unas décadas muchos municipios en España enfrentaban problemas similares a los de Bolivia, pero la cooperación interinstitucional, la profesionalización técnica y la planificación permitieron transformar un desafío sanitario en una oportunidad de desarrollo y generación de empleo para los territorios", ha afirmado.

Reyes ha subrayado también que esta colaboración con el municipalismo boliviano busca, precisamente, compartir aprendizajes útiles y apoyar a los gobiernos locales en la construcción de soluciones sostenibles, sin imponer modelos y evitando que se repitan los errores cometidos.

Por último, ha asegurado que tanto Famsi, en alianza con el Fondo Extremeño Local de Cooperación al Desarrollo (Felcode), y la cooperación española mantendrán su compromiso de acompañar a los pueblos de este país y fortalecer nuevas iniciativas de formación, porque "cuando los municipios avanzan, avanza la calidad de vida de la gente".

El presidente de la Diputación de Jaén ha sido uno de los participantes en la clausura de este programa, en la que también han intervenido el coordinador general de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid) en Bolivia, Rafael García; el presidente de Felcode, Miguel Ángel Morales; el rector de la UNIA, José Ignacio García; el diputado de Cooperación Internacional de la Diputación de Sevilla, Francisco Toajas, y el presidente de FAM Bolivia, Flavio Merlo.

Esta actividad, celebrada en la sede de la FAM en La Paz, se enmarca en la agenda desarrollada en Bolivia durante los últimos días por una delegación de la cooperación descentralizada andaluza y extremeña, encabezada por los presidentes de Famsi y Felcode.

Uno de los momentos centrales ha sido la firma del Memorándum de Entendimiento entre FAMSI y el Servicio Estatal de Autonomías, que permitirá profundizar en el trabajo conjunto en los nueve departamentos de Bolivia para fortalecer los convenios intergubernativos y la gestión ambiental municipal.

Durante esta jornada se han entregado certificados a los participantes de ambas ediciones del diplomado y se han intercambiado presentes entre representantes bolivianos y españoles, reforzando así los lazos de cooperación.