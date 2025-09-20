Reyes participa en la inauguración del conjunto escultórico dedicado al cofrade jiennense

JAÉN 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Jaén, Paco Reyes, ha participado este sábado en la inauguración del conjunto escultórico que la Agrupación de Cofradías y Hermandades de Jaén ha impulsado con objetivo de rendir tributo a la figura del cofrade jiennense.

En este acto, en el que también han intervenido el alcalde de la capital, Julio Millán; el obispo de la Diócesis de Jaén, Sebastián Chico; y el presidente de la institución cofrade, Francisco Sierra; Reyes ha puesto de relieve esta iniciativa, que sido ejecutada por el imaginero sevillano Antonio Dubé Herdugo y en la que ha colaborado la Administración provincial jiennense.

Durante su intervención, el máximo responsable de la Diputación ha incidido en la tradición cofrade presente en la provincia de Jaén. "La Semana Santa es fervor, devoción, identidad y reencuentro. Por eso dijimos que sí a este proyecto". En este sentido, Reyes ha puesto el acento en el atractivo turístico de la Semana Santa "que repercute económicamente en el territorio. Es otro gran argumento para venir a Jaén y para generar empleo y riqueza".

En esta línea, Reyes ha felicitado a la Agrupación de Cofradías y Hermandades de Jaén por la consecución de este monumento y su ubicación en un punto estratégico de la capital, el casco antiguo de Jaén, "que concentra edificios emblemáticos como la Catedral, el Centro Cultural Baños Árabes de Jaén, el Antiguo Hospital de San Juan de Dios o la Iglesia de Santo Domingo, que muy pronto abrirá sus puertas para estar a disposición de la ciudad".

El conjunto escultórico, que se ha inaugurado a escasos días de la celebración en la capital del Rosario Magno organizado por el Obispado de Jaén con motivo de la celebración del Jubileo de la Esperanza, está realizado en bronce fundido bajo la técnica conocida como 'cera perdida'.

Así, esta talla recoge la imagen de un nazareno-representando el acompañamiento silencioso a sus titulares-; la efigie de un niño vestido con el hábito de monaguillo -como señal de traspaso de fervor cofrade de padres a hijos-; y la escultura de una mujer ataviada con la mantilla --escenificando su acompañamiento en los distintos cortejos procesionales de la Semana Santa y el Tiempo de Gloria de la ciudad de Jaén--.

Antes de la inauguración del monumento al cofrade, el presidente de la Diputación Provincial ha asistido esta mañana a la apertura oficial del curso 2025-2026 del Instituto Teológico 'San Eufrasio'. En este acto, en el que se ha hecho entrega de los diplomas a los participantes de la Escuela Cofrade, han tomado parte el obispo de la Diócesis de Jaén, Sebastián Chico; el decano de la Facultad de Teología de la Universidad Loyola Andalucía, Ignacio Rojas, y el sacerdote José Antonio Maroto Expósito, que ha pronunciado la lección inaugural bajo el título "El diaconado en el Nuevo Testamento y su proyección en una Iglesia corresponsable".