Reyes participa en una misión institucional de Famsi dirigida a fortalecer la cooperación con Bolivia

Misión institucional de Famsi en Bolivia.

JAÉN 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Jaén y del Fondo Andaluz de Municipios por la Solidaridad Internacional (Famsi), Francisco Reyes, ha participado en una misión institucional para fortalecer la cooperación con Bolivia.

Se trata, en concreto, de una misión impulsada junto al Fondo Extremeño Local de Cooperación al Desarrollo (Felcode), que también ha contado con el presidente de esta entidad y de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales.

Está dirigida al establecimiento de una agenda de trabajo con distintas instituciones de este país sudamericano, así como al fortalecimiento de los gobiernos autónomos y la mejora de los servicios públicos, según ha informado este martes la Diputación jiennense.

De esta forma, ha habido ya encuentros con representantes de ministerios bolivianos, como Carlos Paz, viceministro de Relaciones Exteriores, con el que se han abordado avances y desafíos en materia de cooperación internacional y gobernanza multinivel.

También se han reunido con Andrea Barrientos, viceministra de Autonomías, un encuentro en el que se han analizado los procesos de descentralización y el fortalecimiento de competencias de los gobiernos subnacionales.

Igualmente, ha tenido lugar un encuentro de trabajo con Marcelo Yamil García Delfín, viceministro de Transparencia, Seguridad Jurídica y Derechos Humanos, en el que ha dado a conocer la visión estratégica del Gobierno boliviano en estas áreas, subrayando el papel de la transparencia y la seguridad jurídica como bases para la gestión pública y la cohesión social.

Sobre esta misión institucional, Reyes ha destacado la cooperación mantenida desde este fondo con el Viceministerio de Autonomías, el Servicio Estatal de Autonomías (SEA) y la Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia (FAM Bolivia).

Esta colaboración se ha centrado en procesos de formación técnica y en la elaboración conjunta de la guía 'Acuerdos y convenios intergubernativos para la gestión de residuos sólidos urbanos (RSU)', un instrumento orientado a mejorar la gobernanza de los servicios públicos locales.

Estos procesos de formación --en la que ha participado personal técnico del SEA-- se han llevado a cabo en distintos departamentos del país y han formado parte del último Foro Municipal de Residuos, celebrado en Sucre. Un espacio que cuenta ya con cuatro ediciones desde 2018 y que Famsi viene apoyando de manera continuada.