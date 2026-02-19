Rosario Pardo recibe el Premio Asecan y se ve "un milagro de la naturaleza" tras 47 años como actriz

Rosario Pardo en la presentación a la prensa del Premio Asecan - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

La actriz jiennense Rosario Pardo ha agradecido haber sido galardonada con el Premio Josefina Molina que otorga la Asociación de Escritores y Escritoras de Cine de Andalucía (Asecan) en el marco de la celebración de la Muestra de Cine Español Inédito en Jaén que organiza la Diputación jiennense.

"Los premios siempre son bien recibidos porque en oficios tan complicados como el nuestro, seguir con una trayectoria de 47 años, como yo, es como un milagro de la naturaleza", ha señalado la actriz.

Además, ha mostrado su agradecimiento a la Diputación Provincial de Jaén "por su apuesta por la cultura" y, en especial, a la Muestra de Cine Español Inédito en Jaén porque lleva "mucho tiempo" viniendo a su tierra en el marco de esta muestra, que es "totalmente necesaria", porque "la gente está ávida de actividades culturales".

La diputada de Cultura y Deportes, África Colomo, ha participado junto a Rosario Pardo y el vicepresidente de Asecan, Miguel Ángel Parra, en un encuentro con los medios para presentar este galardón. Colomo ha remarcado la importancia de que la Muestra de Cine Inédito Español en Jaén, "que es un proyecto cultural muy consolidado y que forma parte de la identidad cultural y de nuestra provincia", acoja la concesión de este galardón.

El Premio Josefina Molina de Asecan "es uno de los reconocimientos más sólidos del ámbito audiovisual andaluz, porque procede de la crítica especializada de profesionales, que analizan y valoran el trabajo cinematográfico con rigor".

Colomo ha incidido en que esta actriz jiennense "es una de las grandes y cuenta con una trayectoria de más de cuarenta años en el cine, en televisión y en teatro y ha combinado interpretación, dirección, producción y guión, además de participar en películas imprescindibles de nuestro cine". La diputada también ha puesto el acento en el compromiso de esta actriz "con el cortometraje y con Jaén".

Para la Diputación, este premio tiene una doble dimensión porque "valora, por una parte, la enorme trayectoria profesional y de primerísimo nivel de Rosario Pardo, además de poner en valor el talento que nace de nuestra tierra".

Asimismo, el vicepresidente de Asecan, Miguel Ángel Parra, ha recordado que el Premio Josefina Molina "viene a reconocer la carrera y la trayectoria de mujeres cineastas andaluzas", un galardón que recibe este año Rosario Pardo, "una actriz con una dilatada trayectoria y de gran versatilidad".

"Para todos los que somos de esta ciudad, Rosario Pardo es casa, es la embajadora del acento de Jaén", ha apuntado Parra, además de poner de relieve el compromiso de esta actriz con el cortometraje y mostrar su satisfacción porque este premio dedicado a una gran cineasta andaluza como Josefina Molina "reconozca a otra gran mujer cineasta andaluza como Rosario Pardo".

Además de acoger la entrega del Premio Josefina Molina de Asecan, esta muestra cinematográfica será escenario este jueves de la proyección de los largometrajes 'Almudena', de Azucena Rodríguez; 'Ciudad sin sueño', de Guillermo Galoe; y 'La tierra de Amira', de Roberto Jiménez, películas que serán presentadas por sus respectivos directores y los productores David Casas y César Martínez.