El V Simposio de la Pipirrana y el Gazpacho Andaluz contará en Jaén con una jornada científica y degustaciones

De izquierda a derecha, Juan Infante, José Ayala, Marta Torres, Francisco Navarro, Inés Arco y Carmina Martínez - UJA

JAÉN 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Jaén celebrará los días 27, 28 y 30 de junio de 2026 el V Simposio de la Pipirrana y el Gazpacho Andaluz, organizado por la Cofradía Gastronómica El Dornillo. Una jornada científica, cocina en vivo y degustaciones formarán parte de esta iniciativa que se desarrolla coincidiendo con la celebración del Día Mundial de la Pipirrana.

En concreto, este simposio tendrá como escenarios la antigua Escuela de Magisterio de Jaén, el 27 de junio, para la celebración de una jornada técnica; Cervecería Quintana, en la calle Maestra, para cocina en vivo y degustaciones, el día 28 de junio; y el Edificio 'Jaén, Paraíso Interior', en la calle Roldán y Marín, el día 30 de junio, para la celebración de una pipirrana popular.

La presentación del programa y del cartel, obra del artista Faustino Castillo, ha corrido a cargo de la vicerrectora de Cultura de la Universidad de Jaén, Marta Torres; la diputada de Gobierno Electrónico y Régimen Interior, Inés Arco; el delegado de Turismo, Cultura y Deporte, José Ayaya; el presidente de Hosturjaén, Francisco Navarro; y el presidente de la Cofradía Gastronómica El Dornillo, Juan Infante.

"La cocina es una profunda expresión de cultura, territorio y diversidad. Cocinar es un acto que transforma la nutrición en un lenguaje de identidad, tradición y memoria colectiva. Cocinar, en consecuencia, es un acto cultural que preserva saberes ancestrales y conecta generaciones", ha dicho la vicerrectora de Cultura, Marta Torres.

Por su parte, el delegado de Cultura, José Ayala, ha señalado que se trata de una celebración que "cada año adquiere una mayor dimensión cultural, social y gastronómica en torno al Día Mundial de la Pipirrana".

Ha añadido que se trata de un plato que "representa una forma de defender nuestra tierra, nuestra historia y nuestra identidad y que es uno de nuestros símbolos gastronómicos más reconocibles". Al mismo tiempo, ha aplaudido el posicionamiento de la gastronomía como "uno de los grandes motores de atracción de visitantes y una herramienta para el desarrollo económico".

Respecto a la jornada científica, se celebrará el 27 de junio en la antigua Escuela de Magisterio de Jaén, de 18 a 21,30 horas. La jornada comenzará con la conferencia 'Turismo gastronómico en Jaén: del territorio a la experiencia', a cargo de Juan Ignacio Pulido, catedrático de Economía de la Universidad de Jaén y director de la Cátedra de Turismo Interior de la UJA.

Seguirá la conferencia 'Medicina culinaria: por qué el médico del futuro también hablará de recetas de cocina', a cargo de José Juan Gaforio, catedrático Inmunología de la UJA. La tercera conferencia llevará por título 'Guarniciones de los dornillos: mucho más que proteínas' y correrá a cargo de Rafael Moreno, catedrático de Nutrición de la Universidad de Córdoba y director de la Cátedra de Gastronomía Mediterránea.

Una cuarta charla versará sobre 'La pipirrana del mar: historia de los gazpachos marineros' y será impartida por Vicente Ruiz, doctor en Historia y director de la UNED en Jaén. Por último, tendrá lugar la mesa redonda 'Asociacionismo gastronómico y promoción de sopas frías y ensaladas andaluzas', moderada por Carmina Martínez, vicepresidenta de la Cofradía Gastronómica El Dornillo. Una degustación de gazpacho andaluz pondrá el cierre a la jornada.

En la organización del simposio también participan la Academia del Gazpacho Andaluz, HosturJaén, GastroAndalucía y Fecoan. Además, se cuenta con la colaboración especial de la Universidad de Jaén y el patrocinio de la Diputación de Jaén y la Junta de Andalucía.