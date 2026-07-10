Termina en Torreperogil (Jaén) el Campus Experience de la Fundación Real Madrid

Clausura del Campus Experience de la Fundación Real Madrid en Torreperogil. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

TORREPEROGIL (JAÉN), 10 (EUROPA PRESS)

El Campus Experience de la Fundación Real Madrid ha concluido este viernes en Torrperogil (Jaén), donde, durante toda esta semana, un centenar de menores de entre siete y 14 años han participado en una formación deportiva y propuestas lúdicas y educativas.

La Fundación Real Madrid organiza esta iniciativa, que en la provincia jiennense cuenta con la colaboración de la Diputación y que, en esta edición, también se ha desarrollado en Alcaudete.

El responsable de Relaciones Institucionales de la citada entidad, Félix González; el alcalde de Torreperogil, José Ruiz, y el vicepresidente segundo y diputado de Relaciones Institucionales, Javier Perales, ha participado en la clausura. Un acto en el que se han entregado los diplomas al centenar de niños y niñas que han tomado parte en esta actividad.

Perales ha expresado su satisfacción y agradecimiento a la Fundación Real Madrid por estos campus, en los que la Diputación jiennense lleva cinco años colaborando. "Más de 650 niños han podido beneficiarse de esta aportación que hacemos sufragando el 50 por ciento de las matrículas para que todas las familias, tengan la oportunidad de disfrutar de esta experiencia", ha dicho.

Igualmente, ha reconocido la implicación de ayuntamientos como el de Torreperogil, "que pone a disposición estas instalaciones y actividades lúdicas que se vinculan al propio campus".

Además, el vicepresidente segundo ha valorado la experiencia que estos campus suponen para los menores, "que se van de aquí muy ilusionados, con su diploma, y que han aprendido los valores del deporte que trata de inculcar la Fundación Real Madrid".

"Ha sido una semana fantástica para los niños y niñas de Torreperogil y de la comarca de La Loma. Es un privilegio que se haya podido celebrar aquí este campus. Son 14 los que se van a desarrollar durante este año en toda España y que Torreperogil sea una de las sedes es un lujo", ha comentado, por su parte, el alcalde.

Por su parte, el responsable de Relaciones Institucionales de la Fundación del Real Madrid ha mostrado su satisfacción por que estos campus se hayan celebrado un año más en Jaén. "Ya llevamos unos cuantos años en esta provincia y estamos encantados de venir aquí de la mano de la Diputación", ha declarado.

Junto a ello, ha remarcado el carácter lúdico, formativo y deportivo de esta actividad dirigida a los más pequeños. "Es un campus para divertirse, para practicar deporte pero, sobre todo, también para formarse en valores y, por lo que me han contado y he estado viendo en el entrenamiento, los niños lo han pasado muy bien", ha señalado González.

Durante cinco días, estos menores de entre siete y 14 años han participado en Torreperogil en este programa de entrenamiento y formación deportiva, que además ha contado con otras propuestas lúdicas y educativas de forma paralela. La Diputación de Jaén ha apoyado esta iniciativa sufragando el 50 por ciento de las matrículas del alumnado, un respaldo económico que se viene realizando desde 2021.

Torreperogil y Alcaudete han sido las sedes jiennenses en esta edición del Campus Experience de la Fundación Real Madrid. En veranos anteriores, se ha celebrad en municipios como Quesada, Torredelcampo, Martos, Ibros, Linares, Beas de Segura, Úbeda, Peal de Becerro, Mengíbar y Sabiote.