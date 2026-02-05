Un total de 23 equipos y 14 máquinas trabajan para acondicionar carreteras de la Diputación de Jaén

Visita de Agea a las carreteras de la provincia - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un total de 23 equipos, 75 operarios y 14 máquinas --entre retroexcavadoras, giratorias y camiones-- trabajan para acondicionar carreteras de la Diputación de Jaén afectadas por el temporal de lluvia y viento que está azotando a la comunidad andaluza.

"Seguimos trabajando sin descanso para solucionar las numerosas incidencias que se están produciendo en carreteras que dependen de la Administración provincial", según ha remarcado el diputado de Infraestructuras Municipales, José Luis Agea, que este jueves se ha desplazado a varios puntos de la provincia para conocer las actuaciones que están llevando a cabo por todo el territorio provincial.

Los equipos están desarrollando su labor en las cuatro zonas en que la Diputación tiene dividida la provincia: noroccidental, nororiental, suroccidental y suroriental para dejar en las mejores condiciones posibles el importante número de vías provinciales que están afectadas por la lluvia, el barro, los árboles y ramas que han caído sobre las mismas.

Agea ha visitado algunas de las carreteras cortadas y otras vías que han sufrido especialmente los embates de este temporal, como es el caso de la JV-6010, entre Sabiote y Navas de San Juan; la que comunica Begíjar con Lupión; o la carretera de Villargordo a Las Infantas, "donde distintos deslizamientos, desbordamientos de ríos y arroyos están ocasionando que los equipos de conservación estén al 100% de funcionamiento".

El diputado ha agradecido a todos los equipos "el trabajo, el compromiso y la entrega en estos días complicados de trabajo para intentar recuperar la normalidad lo antes posible".

En este contexto, ha pedido "mucha precaución si hay que viajar" y ha recomendado "evitar pasar por zonas inundables hasta que podamos recuperar la normalidad en las distintas carreteras cortadas, que actualmente son nueve en toda la provincia".

Entre esas vías, en la actualidad permanecen cortadas en algún punto kilométrico, por estar inundadas o presentar otro tipo de problemas, la JA-3404 Arjona-Lahiguera; JA-3403 Villardompardo-Escañuela; JV-2931 Porcuna-Cañete de las Torres; JV-2031 Lopera; la JV-2930 Lopera - Límite de la provincia; JA-3100 Las Infantas a Villargordo; JV-5001 Marmolejo a La Centenera; JV-3043 Lupión a Estación Linares-Baeza; y la JA-3200 Jaén-La Guardia, que se ha cortado a la altura del punto kilométrico 1+600 por un hundimiento debajo de la calzada y para garantizar la circulación en esta zona se ha habilitado un desvío alternativo por la carretera antigua, junto a la almazara.