Un total de 24 restaurantes participará en las VII Jornadas Gastronómicas Degusta Jaén, del 26 de febrero al 22 de marzo

JAÉN 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un total de 24 restaurantes de una decena de municipios de la provincia de Jaén participarán en las VII Jornadas Gastronómicas Degusta Jaén, previstas del 26 de febrero al 22 de marzo.

El diputado de Agricultura y Ganadería, Javier Perales, ha presentado este miércoles esta iniciativa promovida por la Diputación, en la que se ofrecerán hasta 195 platos elaborados con productos agroalimentarios jiennenses que cuentan el sello de calidad Degusta Jaén.

"Estas jornadas buscan consolidarse como uno de los eventos gastronómicos imprescindibles en el ámbito de la cocina jiennense", ha afirmado durante su intervención, en la que también ha valorado el compromiso de los establecimientos participantes, que hacen todo lo posible para que sean sea "un éxito".

Perales ha explicado que los negocios presentes en esta séptima edición volverán a utilizar más de 200 productos para elaborar los distintos platos, además de 25 aceites de oliva virgen extra (AOVE) también adheridos a la marca Degusta Jaén.

De igual forma, el menú incluye una bebida y se ofrecerá, por cortesía de la Diputación, una copa de vino de alguna de las nueve bodegas que producen sus caldos en la provincia de Jaén y que maridan perfectamente con los platos elaborados por los cocineros y las cocineras". El precio del menú Degusta Jaén es cerrado y oscilará entre los 35 a 50 euros.

"Estamos ante una auténtica gastro ruta por la provincia que fomenta la economía circular y beneficia al conjunto de las empresas agroalimentarias integradas en esta estrategia", ha señalado el diputado, quien ha recordado que más de 300 empresas están adheridas actualmente a la marca de calidad Degusta Jaén.

Los establecimientos participantes en esta séptima edición son Aureum by Picualia (Bailén); Bury (Baños de la Encina); Casa Hermina (Cabra del Santo Cristo); Tuna's Bar, Alfonso X El Sabio, Lusco y Macorina (Cazorla); La Vestida, Ajhito, Parador de Jaén, Bocao Vitango, Perra Catusa Peña Flamenca, Tabernas Don Sancho y Plaza Vieja (Jaén); Alfonso VIII y Mesón Despeñaperros (Santa Elena); Paco Tite y Casablanca (Torreperogil); Lolana, Antique, Cibus y Ermita Madre de Dios (Úbeda) y Puerta Mágina (Torres).

En representación de ellos, ha intervenido Patricia Díaz, chef del restaurante Ajhito de Jaén. Reconocida, además, como mejor cocinera Degusta Jaén 2025, ha puesto en valor el trabajo conjunto del sector hostelero y de las empresas productoras de la provincia.

Igualmente, ha subrayado la calidad de los productos jiennenses. "Productos de nuestra tierra que utilizamos en nuestros fogones y que permiten impulsar la economía circular para que Jaén progrese, se dé a conocer más allá de nuestras fronteras y se sienta orgullosa de su gastronomía", ha declarado.