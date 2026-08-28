Un total de 83 ayuntamientos de Jaén se beneficia de ayudas de la Diputación para mejorar equipamientos informáticos

Archivo - Detalle del teclado de un ordenador portátil. - EUROPA PRESS - Archivo

JAÉN 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un total de 83 ayuntamientos de la provincia de Jaén de menos de 20.000 habitantes se beneficiará este año de la convocatoria de subvenciones impulsada por la Diputación para la adquisición de equipamiento y tecnología destinados a avanzar en la transformación digital.

Así lo ha indicado este viernes la diputada de Gobierno Electrónico y Régimen Interior, Inés Arco, quien ha puesto en valor el compromiso de la Administración provincial con la modernización y digitalización de los consistorios.

"Trabajar en pro de la transformación digital y en la digitalización es invertir en un futuro más conectado, donde predominan mejores servicios y la igualdad de oportunidades entre los municipios de nuestra provincia", ha destacado en una nota.

En esta línea, ha incidido en los objetivos de esta convocatoria de ayudas, "con las que se brinda a los ayuntamientos la oportunidad de contar con una administración más ágil, cercana y resolutiva al servicio de la ciudadanía".

En concreto, estas subvenciones están dirigidas a una mejora de la conectividad digital para favorecer una comunicación adecuada para toda la población y contribuir a reducir la brecha digital entre las zonas rurales y urbanas.

También se pretende optimizar las competencias digitales básicas de la ciudadanía, reforzar la ciberseguridad e impulsar la digitalización de las administraciones públicas mediante la actualización de sus infraestructuras tecnológicas.

A ello ha sumado el objetivo de avanzar hacia una economía del dato, que garantice la seguridad y la privacidad y con la que se pueda aprovechar las oportunidades que ofrece la inteligencia artificial.

Con estas subvenciones, cuya cuantía máxima por localidad asciende a 3.700 euros, los ayuntamientos pueden adquirir equipamiento informático para avanzar en el proceso de digitalización de los ayuntamientos jiennenses menores de 20.000 habitantes.

De esta manera, podrán incorporar soluciones tecnológicas destinadas a mejorar las prestaciones de los equipos virtuales y reforzar la seguridad de las redes de comunicaciones que utilizan habitualmente.

La cuantía concedida a cada consistorio se determina en función de su población. En este sentido, la Diputación sufraga el 85 por ciento de la inversión en equipamiento informático en los municipios de menos de 5.000 habitantes; el 75 por ciento en aquellos cuya población se sitúa entre 5.001 y 10.000 habitantes y el 60 por ciento en las localidades de entre 10.001 y 20.000 habitantes.

Entre los gastos subvencionables, se incluyen las inversiones en hardware y software destinadas a puestos de trabajo fijos y en movilidad, ordenadores portátiles y equipos de impresión y digitalización de documentos para las Oficinas de Atención al Contribuyente.

Igualmente, se contempla la adquisición de tabletas compatibles y de software para la captura y digitalización de la firma manuscrita de la ciudadanía en las oficinas de atención al ciudadano.