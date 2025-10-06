Un trabajo sobre olivar y cambio climático gana el Premio de Investigación Agraria del Instituto de Estudios Giennenses

JAÉN 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El trabajo titulado 'El olivar, una prioridad política para garantizar la renta de los agricultores y alcanzar la neutralidad climática en Andalucía. Oportunidades y limitaciones del olivar giennense ante el Euro Carbon Credits' ha logrado el Premio de Investigación Agraria y Medioambiental 2025, convocado por el Instituto de Estudios Giennenses (IEG).

El jurado encargado de fallar este galardón ha valorado la investigación presentada por el torrecampeño Luis Parras Alcántara como merecedora de este galardón dotado con 3.500 euros y su publicación en una tirada de 300 ejemplares.

La vicepresidenta segunda de la Diputación de Jaén y responsable del IEG, Francisca Medina, que ha ejercido como presidenta del jurado, ha destacado que este organismo tiene entre sus objetivos "el fomento y la administración del estudio, la investigación y la divulgación de todo aquello que tenga que ver con la provincia".

"Para ello, desarrolla un amplio plan de apoyo a la investigación a través de la convocatoria de ayudas a proyectos y con estos premios de investigación", ha afirmado este lunes en una nota de prensa Medina.

Sobre el trabajo ganador del Premio de Investigación Agraria y Medioambiental, ha señalado el nivel científico y la oportunidad de una obra que incide en el principal cultivo de la provincia de Jaén. "Con este premio queremos que los proyectos de investigación presentados incidan en el desarrollo socioeconómico, medioambiental y cultural de nuestra provincia", ha apostillado.

En esta investigación, se aborda cómo puede afectar al sector olivarero jiennense el Reglamento (UE) 2024/3012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de noviembre de 2024, por el que se establece un marco de certificación de la Unión para las absorciones permanentes de carbono, la carbonocultura y el almacenamiento de carbono en productos.

Según el autor, puede ser una oportunidad para los olivareros debido a la probabilidad del aumento de sus ingresos a corto plazo, así como por las mejoras en sus explotaciones a medio y largo plazo, ligadas a una mejor gestión del suelo.

Luis Parras Alcántara es catedrático de la Universidad de Córdoba en el departamento de Química Agrícola, Edafología y Microbiología. Doctor en Ciencias Ambientales, fue finalista del Premio de Investigación Agraria y Medioambiental del IEG en 2002 con la memoria de su tesis doctoral.

Su trayectoria investigadora puede descomponerse en dos periodos, entre 1998 y 2005, y desde el 2005 hasta la actualidad. El primer periodo se caracteriza por una dedicación exclusiva a la gestión ambiental y a la cartografía de suelos. A partir de 2005, montó unas parcelas experimentales de olivar en su municipio natal, Torredelcampo.

LÍNEAS

Actualmente es miembro de la Soil Sciences Division de la European Geosciences Union y, entre sus principales líneas de investigación, figuran el estudio de medidas de adaptación y mitigación al cambio climático en sistemas agrícolas, forestales y agroforestales; la influencia del suelo en servicios ecosistémicos o el análisis de la materia orgánica, del carbono y del nitrógeno en el suelo y su influencia en el secuestro de carbono y en la reducción de los gases de efecto invernadero.

Igualmente, su labor se centra en la restauración de suelos degradados mediante la adición de enmiendas; el análisis de los procesos de degradación del suelo debido a erosión hídrica, cambios de uso y prácticas de manejo no sostenibles y el estudio de las propiedades físico-químicas de suelos de los sistemas agrícolas, forestales y agroforestales debido al cambio de uso y al cambio de manejo.

El análisis de la calidad y de la salud del suelo en función del uso y el manejo y la influencia de las cubiertas vegetales, sembradas e inertes, en las propiedades de los suelos son otras de sus líneas de investigación destacadas.