Úbeda (Jaén) presenta la 38ª edición del Festival Internacional de Música y Danza 'Ciudad de Úbeda'

Presentación de la 38ª edición del Festival Internacional de Música y Danza 'Ciudad de Úbeda'. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

ÚBEDA (JAÉN), 15 (EUROPA PRESS)

El Auditorio del Hospital de Santiago de Úbeda (Jaén) ha acogido este jueves la presentación de la programación del Festival Internacional de Música y Danza 'Ciudad de Úbeda', que este año celebra su trigésimo octava edición y contará con el apoyo de la Diputación de Jaén.

En la presentación, el diputado de Promoción y Turismo, Francisco Javier Lozano, ha destacado que la institución respalda este evento porque "la cultura no solo genera rentabilidad social y económica, sino que tiene un impacto significativo en el sector turístico, atrae a nuevos públicos y, por supuesto, a turistas que vienen a conocer nuestro patrimonio".

Sobre el programa de este evento que organiza la Asociación Cultural 'Amigos de la Música' de Úbeda, y a cuya presentación han acudido la alcaldesa ubetense, Antonia Olivares, el subdelegado del Gobierno, Manuel Fernández, y el delegado provincial de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta, José Ayala, el responsable turístico de la Diputación ha remarcado que "sin duda alguna no va a dejar indiferente a nadie".

Al respecto, ha añadido que "estamos ante una de las citas más importantes en el ámbito musical de la provincia de Jaén, que proyecta a esta ciudad Patrimonio de la Humanidad internacionalmente, con un público muy fiel que espera los conciertos y actividades programadas".

En esta línea, ha puesto el foco sobre la doble dimensión, cultural y turística, que tiene este festival, con la que contribuye a que "Úbeda siga siendo un referente en estos ámbitos porque mezcla la mejor música del mundo con el mejor patrimonio".

Así, junto a esta actividad, que incluirá este año una decena de conciertos y un espectáculo de danza que tendrán lugar entre el 15 de mayo y el 20 de junio próximos, ha recordado otras propuestas que también cuentan con el apoyo de la Diputación, como el Úbeda Soundtrack Festival, las Jornadas Sabina por Aquí o el Festival de Música Antigua".

Respecto al programa de este año, el diputado de Promoción y Turismo ha hecho hincapié en la "especial relación entre la Administración provincial y este festival, ya que tenemos en la programación al ganador de la edición anterior del Premio Jaén de Piano". "Para nosotros es muy importante esa presencia también cultural del piano, ya que como Administración provincial la estamos desarrollando e impulsando", ha apostillado.

Igualmente, ha querido destacar este año "la presencia de una artista que ha sido reconocida por la Diputación, una paisana como Carmen Linares que, sin duda alguna, también va a ser un auténtico revulsivo en esta edición".

Junto a estas actuaciones, Lozano ha recalcado alguna de las novedades de este año, como "una zona gourmet para que el público pueda disfrutar plácidamente del desarrollo de cada una de las actividades". Por todo ello, el diputado Francisco Javier Lozano ha felicitado a la Asociación Amigos de la Música, señalando que realiza "un trabajo realmente magnífico en la organización de este festival".

En esta edición, además de los artistas Zhiquan Wang y Carmen Linares, actuarán la Orquesta Filarmónica de Armenia, la English Chamber Orchestra con Domenico Codispoti al piano, y la violinista Francesca Dego junto a la Orquesta Ciudad de Granada, dirigida por Lucas Macías.

El programa también incluirá espectáculos de Galdós Ensemble e Iván Martín, el tenor Piotr Béczála acompañado de la pianista Sarah Tysman, el violinista Renaud Capuçon junto al pianista Guillaume Bellom, y el violonchelista Truls Mork con Olga Domnina al violonchelo. Asimismo, participará el pianista Homero Francesch, y se celebrará una Gala de Estrellas de la Danza con solistas del Ballet de la Ópera de París.