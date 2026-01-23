Valdepeñas de Jaén conmemora el 40º aniversario de su biblioteca municipal

Acto de celebración del 40 aniversario de la biblioteca municipal de Valdepeñas de Jaén. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

Valdepeñas de Jaén ha celebrado hoy el 40º aniversario de la apertura de su biblioteca municipal a través de un acto conmemorativo en el que ha participado el presidente de la Diputación de Jaén, Paco Reyes, junto a la alcaldesa de esta localidad, Laura Nieto.

En su intervención, Reyes ha puesto de relieve la importancia del mantenimiento de los servicios públicos, como esta biblioteca, en el medio rural. "La educación, la sanidad o la dependencia son vitales para mantener la población en el territorio y que la gente pueda seguir viviendo en sus pueblos, por eso es tan importante que instalaciones públicas, como esta biblioteca, haya llegado hasta aquí y cumpla 40 años", ha valorado.

Asimismo, el presidente de la Diputación de Jaén ha subrayado la importancia de las bibliotecas públicas de cara a "abrir una ventana a la formación para la población, acercar la lectura a la ciudadanía o contribuir a su enriquecimiento cultural". En este sentido, ha destacado el trabajo de dinamización cultural que desarrolla el Ayuntamiento de Valdepeñas de Jaén a través de este espacio municipal, que es "una biblioteca viva, que organiza muchas actividades y apuesta por autores y autoras locales".

Además, Reyes ha hecho hincapié en cómo desde la Diputación se fomenta la lectura en particular y la cultura en general, "a la que consideramos no como un gasto, sino como una inversión", además de organizar actividades ligadas a la literatura como el Concurso de Escritores Noveles o la edición de libros, a lo que se ha sumado recientemente la creación de la Biblioteca Literaria Giennense.

Este acto conmemorativo del 40ºaniversario de la biblioteca municipal de Valdepeñas de Jaén ha incluido la celebración de una mesa redonda con autores locales. Además, se ha dado a conocer la nueva identidad corporativa de este espacio y se ha hecho entrega de distinciones a los primeros lectores de la biblioteca, así como a los primeros bebés a los que se dio la tarjeta de lector.