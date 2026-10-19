Villacarrillo contará con distintos talleres destinados a la población joven

VILLACARRILLO (JAÉN), 19 (EUROPA PRESS)

El municipio jiennense de Villacarrillo celebrará durante los próximos meses distintos talleres dirigidos a la población joven, con propuestas relacionadas con la comunicación, la educación sexual, las técnicas de estudio y la gestión de las emociones.

Así se ha puesto de relieve este lunes durante la presentación de esta oferta, en la que han participado el alcalde de esta localidad de las Villas, Francisco Miralles, y la diputada de Igualdad y Juventud, María Dolores Ruiz.

Esta última ha señalado "la importancia de promover actividades que favorezcan la formación, la participación y la convivencia juvenil, así como que permitan a los jóvenes desarrollar sus capacidades, compartir inquietudes e impulsar sus propias iniciativas".

Al hilo, ha destacado que "los jóvenes no representan únicamente el futuro de los municipios, sino también su presente" y ha subrayado "la necesidad de ofrecerles espacios y herramientas para su desarrollo personal y social".

"Iniciativas como estos talleres contribuyen a su desarrollo personal, emocional y social", ha dicho Igualdad y Juventud. La programación prevista en Villacarrillo incluye propuestas relacionadas con la comunicación, la educación sexual, las técnicas de estudio y la gestión de las emociones.