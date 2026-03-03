El XII Rumbón Latin Congress convertirá a Jaén en capital de la música y bailes latinos del 6 al 8 de marzo

JAÉN 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

Jaén se convertirá en capital de la música y los bailes latinos con el XII Rumbón Latin Congress, que se celebrará entre los próximos 6 y 8 de marzo con la previsión de reunir a más de un millar de personas.

Así se ha puesto de relieve este martes en la presentación de este evento, que ha contado con la diputada de Cultura y Deportes, África Colomo; la concejala jiennense de Deportes, Beatriz López, y Quique García y Sebastián Espinar como miembros de la organización.

Talleres, exhibiciones y espectáculos de artistas nacionales e internacionales se sucederán en el Hotel HO Ciudad de Jaén en el marco de esta nueva edición de Rumbón, que posiciona a la ciudad "dentro del circuito nacional del baile latino y, además, como una de las grandes citas anuales".

"Una cita que está plenamente consolidada en el calendario cultural y también deportivo de la provincia, ya que hablamos de más de 650 personas inscritas al congreso completo y también más de 1.000 asistentes en los momentos de mayor afluencia", ha afirmado Colomo.

Al hilo, ha señalado el apoyo e impulso de la Diputación a este tipo de iniciativas, dentro de "una estrategia provincial clara de apoyo a eventos de relevancia de la mano de los ayuntamientos, en este caso del Ayuntamiento de Jaén, ya que generan actividad económica, atraen visitantes y dinamizan la economía local".