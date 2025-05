El XV Sweet Cotton Festival, de Baños de la Encina (Jaén), se celebrará los días 20 y 21 de junio

JAÉN 21 May. (EUROPA PRESS) -

El Sweet Cotton Festival, de Baños de la Encina (Jaén), celebrará su décimoquinta edición los próximos días 20 y 21 de junio con un cartel que incluye a The Fixed Trio, Mississippi Queen & The Web Dogs, FreeByrds, Redentores del Blues, Angela Hoodoo, Gonzalo Portugal y Koko-Jean and The Tonics.

Así se ha puesto de relieve este miércoles en la presentación de esta propuesta cultural organizada por el Ayuntamiento con el patrocinio de la Diputación y que tiene como escenarios el Parque de Santo Cristo y la Plaza de la Constitución de la localidad.

El acto ha contado con el alcalde bañusco, Antonio de las Heras, y el diputado de Promoción y Turismo, Francisco Javier Lozano, quienes han destacado que se trata de un evento "consolidado en el tiempo" en el que se dan cita "grupos con proyección nacional e internacional".

Al hilo, Lozano ha remarcado la singularidad de este evento. "No es un festival de blues al uso, es más que una experiencia para el turista en un entorno patrimonial y natural único como el que cuenta Baños de la Encina", ha destacado.

Asimismo, ha valorado el trabajo que se viene desarrollando desde el Ayuntamiento para el diseño de una importante programación estival, en la que cuentan con la cooperación de la Diputación a través de distintas líneas de ayudas y programas.

"Se busca promover una agenda llena de eventos, que tienen un sentido diferenciador y que no es una programación al uso a nivel cultural, ya que se desarrollan en espacios singulares y atractivos de nuestra provincia, como es Baños de la Encina", ha afirmado el diputado.

Por su parte, el alcalde ha apuntado que la organización de este festival "muestra la apuesta por la cultura y el patrimonio" que se lleva a cabo desde este pequeño municipio que forma parte de la Asociación de Pueblos Más Bonitos de España.

En este sentido, Las Heras ha resaltado la experiencia que ofrece al visitante este certamen de "escuchar música de raíces americanas en un marco como la Plaza de la Constitución, cercana a un castillo de más de mil años, con una iglesia de más de 400 años o el Ayuntamiento, que es también un edificio histórico".

En concreto, el Sweet Cotton Festival incluye siete conciertos gratuitos. Arrancará el próximo viernes 20 de junio, a las 22,00 horas, con la actuación, en el Parque Santo Cristo, de The Fixed Trio y Mississippi Queen & The Web Dogs.

La jornada siguiente, los conciertos se trasladarán al mediodía a la plaza de la Constitución, con FreeByrds y Redentores del Blues. Continuarán por la noche, de nuevo en el Parque de Santo Cristo, con Angela Hoodoo, Gonzalo Portugal y Koko-Jean and The Tonics.