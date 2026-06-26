El XVI Sweet Cotton Festival, de Baños de la Encina (Jaén), ofrecerá siete conciertos el 31 de julio y el 1 de agosto

Las Heras y Uceda presentan el XVI Sweet Cotton Festival. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Sweet Cotton Festival, de Baños de la Encina (Jaén), celebrará su decimosexta edición los próximos 31 de julio y 1 de agosto con una programación que incluye siete conciertos gratuitos de blues, rock, swing, country y música de raíces americanas.

Organizado por el Ayuntamiento con el patrocinio de la Diputación, tendrá como escenarios el Parque de Santo Cristo y la piscina municipal, según se ha indicado este viernes en su presentación. Un acto que ha contado con el alcalde, Antonio Las Heras, y la diputada de Agricultura, Ganadería, Medio Ambiente y Cambio Climático, Isabel Uceda.

El regidor ha explicado que el festival "mantendrá su estructura habitual, con conciertos el viernes por la noche, el sábado al mediodía y el sábado por la noche". Ha precisado, además, que "la presente edición apuesta exclusivamente por bandas nacionales, con una mayor presencia de grupos andaluces y jiennenses".

En concreto, la programación arrancará el 31 de julio, a partir de las 22,00 horas en el Parque de Santo Cristo, con las actuaciones de Mateo Ortega & The Sugar Daddies y C.T. Powell & Bluedays.

El sábado, se trasladará al mediodía a la piscina municipal, donde actuarán los grupos Nola Blues y We Want Moore. Por la noche, y de nuevo en el Parque de Santo Cristo, el festival se cerrará con los conciertos de Jodie Cash, The Radions y A Contra Blues.

Uceda ha destacado que este evento convierte a Baños de la Encina en "un punto de encuentro para los amantes del blues, el rock, el swing, el country y la música de raíces americanas". Ha valorado, además, que más de una década de trayectoria ha servido para consolidarlo "como una de las citas culturales más singulares de la provincia de Jaén, donde se combina música de calidad, patrimonio histórico y un entorno incomparable".

En esta línea, se ha referido al enclave en el que se desarrolla. "Durante estos días se disfrutará de artistas que mantienen viva la esencia de estos géneros musicales en un escenario único presidido por el histórico Castillo de Baños de la Encina, símbolo de nuestra historia y de nuestra identidad", ha comentado.

La responsable de Agricultura, Ganadería, Medio Ambiente y Cambio Climático ha remarcado el compromiso de la Diputación con este tipo iniciativas que contribuyen a dinamizar el territorio y que "hacen aún más atractivos" los pueblos jiennenses durante el verano.

"Este festival, que representa la convivencia, promoción cultural, dinamización turística y una oportunidad para mostrar al mundo el encanto de uno de los pueblos más bonitos de España, se suma a otras iniciativas que impulsan la llegada de visitantes y contribuyen a que quienes nos visitan disfruten de un verano inolvidable en el paraíso interior que es la provincia de Jaén", ha concluido Uceda.