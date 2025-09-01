El XXIV Concurso de Cante Flamenco El Aznaitín, de Jimena (Jaén), celebrará su final el 5 de septiembre

Presentación de la final del XXIV Concurso de Cante Flamenco El Aznaitín. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Concurso de Cante Flamenco El Aznaitín, de Jimena (Jaén), celebrará la final de su vigésimocuarta edición el próximo 5 de septiembre, a partir de las 22,00 horas, en la caseta municipal de esta localidad.

Así se ha indicado este lunes en la presentación de esta prueba en un certamen que organizan el Ayuntamiento y la Peña Flamenca El Lanchar con la colaboración de la Diputación y que reparte cerca de 5.000 euros en premios.

El vicepresidente de la referida peña, Juan Latorre; el alcalde de Jimena, Francisco Ruiz, y el presidente de la Administración provincial, Francisco Reyes, ha participado en este acto, donde se ha destacado la consolidación de este concurso "en el calendario flamenco y cultural de esta provincia".

"Y con el que se ofrece una nueva oportunidad a las personas aficionadas al cante, tanto de dentro como de fuera de nuestro territorio, de disfrutar de una velada de primer nivel", ha destacado Reyes.

Ha señalado, además, que este certamen "muestra el fuerte arraigo del flamenco" en la provincia de Jaén, donde "se desarrollan a lo largo del año múltiples actividades que permiten fomentar y divulgar este arte". "La Diputación está presente en muchas de estas iniciativas porque entendemos que fomentar el arte flamenco significa apostar por nuestra cultura", ha explicado.

En este sentido, ha aludido a la organización de actividades por parte de la Administración provincial ligadas al flamenco como el concurso de guitarra flamenca para jóvenes aficionados, el patrocinio del Circuito Flamenco por las Peñas o la edición de la revista 'Candil', entre otras.

Por su parte, el alcalde de Jimena ha resaltado la importancia que tiene el Concurso de Cante Flamenco El Aznaitín para la localidad a nivel cultural y turístico. "Supone un maravilloso escaparate para promocionar lo mucho y bueno que tiene por ofrecer esta localidad", ha apuntado.

Al respecto, ha detallado que, durante las fases previas, a lo largo del verano, "han pasado casi 30 participantes por este concurso, que vienen acompañados de guitarristas y familiares, lo que supone la visita a Jimena de un centenar de personas solo mediante este certamen".

"Implica una promoción de nuestros monumentos y nuestro entorno y de nuestra gastronomía, además de que contribuye a mantener vivo este concurso que ha ido creciendo en número de participantes y en calidad", ha afirmado Ruiz.

En esta edición, tendrá "una final de bandera", según ha valorado el vicepresidente de la Peña Flamenca El Lanchar. En ella tomarán parte los cantaores Antonio Jiménez El Cananas y Alfonso León, procedentes de Sevilla, junto a Josefa Abad, de Córdoba, y Jose León, también de Sevilla; mientras que optarán en la categoría de Premio Joven Francisco Fernández, de Badajoz, e Inmaculada López, de Córdoba.

Igualmente, el público podrá disfrutar del toque a la guitarra de Fernando Rodríguez, Arroyito Hijo y Juan Ballesteros, que es el guitarrista oficial de este certamen.