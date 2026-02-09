La XXV Muestra de Cine Español Inédito en Jaén incluirá 25 proyecciones entre el 10 y el 21 de febrero

La diputada África Colomo y Enrique Iznaola en la presentación de la XXV Muestra de Cine Español Inédito en Jaén - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Muestra de Cine Español Inédito en Jaén que organiza la Diputación de Jaén alcanza este año su 25ª edición, y se desarrollará entre martes, 10 de febrero y el sábado 21 de febrero. A lo largo de estas jornadas, esta actividad incluirá la proyección de un total de 25 largometrajes, de los que seis se preestrenarán en el marco de esta muestra.

Además se ha programado la celebración de dos mesas redondas con destacadas figuras del panorama cinematográfico español, la entrega del Premio Miguel Picazo al cineasta Pablo Berger, la concesión del Premio Academia de Cine de Andalucía al director cazorleño Antonio del Real, así como del galardón 'Josefina Molina', que otorga la Asociación de Escritores Cinematográficos de Andalucía (Asecan) a la actriz jiennense Rosario Pardo.

La diputada de Cultura y Deportes, África Colomo, ha presentado junto al director de la muestra, Enrique Iznaola, la programación de esta 25ª edición. "Ha pasado ya un cuarto de siglo desde la puesta en marcha de esta iniciativa, que no solamente se ha consolidado, sino que se ha convertido en un referente nacional, situando a Jaén como epicentro del cine español", ha señalado Colomo.

La diputada ha hecho hincapié en para hacer hincapié en que esta muestra "ha contribuido a reforzar el compromiso sostenido de esta institución con el cine español hace más de tres décadas y refleja nuestra convicción de que invertir en cultura siempre es la mejor de las decisiones".

Los 25 largometrajes de cine español que se exhibirán a lo largo de esta actividad --cuatro más que en la edición anterior--- "abarcan todos los géneros y también reflejan la diversidad y la riqueza de nuestro cine español teniendo, además, un peso muy importante la presencia de nuevos realizadores y realizadoras que, desde luego, van a marcar el futuro de nuestro cine".

Entre estos largometrajes, que se proyectarán en su mayoría en los Multicines La Loma de Jaén, se encuentran películas nominadas en los Premios Goya, como 'Ciudad sin sueño', de Guillermo Galoe; 'Enemigos', de David Valero --que se exhibirá de forma especial en el Centro Penitenciario de Jaén-- o 'La tregua', de Miguel Vivas, además de que también se proyectarán filmes dirigidos al público familiar, como 'Voy a pasármelo mejor', de Ana de Alva, que presentará el actor Izan Fernández, así como 'Padre no hay más que uno 5', de Santiago Segura, que contará con la presencia de la actriz Luna Fulguencio.

Tal y como ha señalado Enrique Iznaola, esta 25ª edición será escenario del preestreno de un total de seis largometrajes, que son el documental 'Tiempo entre olivos', de la jiennense Fanny de la Chica; 'La Boda', de Pedro Cenjor, que será presentada por su director y los intérpretes Elena Furiase y Daniel Chamorro, además de por sus productores.

Se suman también 'El fantasma de mi mujer', dirigida por María Ripoll, que se trasladará también a la capital jiennense; 'Polar', de Alberto Palma, que contará con la presencia de la actriz Macarena Gómez y el actor Pol Hermoso; 'Luger', de Bruno Martín, que presentarán su director y el actor Mario Mayo; así como 'Balandrau: viento salvaje', de Fernando Trullols, que clausurará el ciclo de proyecciones de la muestra el viernes 20 de febrero, con la presencia de este director y miembros del equipo técnico y artístico.

Junto a ellos, a lo largo de esta muestra, estarán presentes en la capital jiennense destacadas figuras del cine español como Fernando Colomo que presentará la película 'Las delicias del jardín', además de David Trueba, Hiba Abouk, Charo López, Gonzalo Miró y Tamar Novas, que intervendrán el sábado, 14 de febrero, a las 17,30 horas, en el Antiguo Hospital de San Juan de Dios en la primera de las mesas redondas de esta muestra, que estará moderada por el periodista Luis Alegre.

La segunda mesa redonda sobre cine español de esta edición se desarrollará el domingo 15 de febrero --también en el San Juan de Dios y a las 17,30 horas--, con la presencia de Silvia Abascal, Marian Álvarez, Natalia de Molina y la periodista Elena Sánchez, que ejercerá de moderadora.

Asimismo, en la XXV Muestra de Cine Español Inédito en Jaén tendrán un especial protagonismo los documentales, con la proyección en los Multicines de La Loma entre los días 10 y 12 de febrero de 'Lorca en La habana?, de José Antonio Torres y Antonio Manuel Rodríguez; de 'La memoria de los cortijos de peal', de Ignacio Ortega y 'Tiempo entre olivos', de Fanny de La Chica.

Además, esta edición se trasladará a Martos (Jaén), el jueves 19 de febrero, donde se proyectará 'Almudena', de Azucena Rodríguez, así como a Sorihuela del Guadalimar (Jaén), donde se podrán ver el sábado, 21 de febrero, los cortometrajes galardonados en el certamen Rodando por Jaén.

Junto a la proyección especial de 'Enemigos', en el Centro Penitenciario de Jaén, también se llevarán a cabo proyecciones en institutos de educación secundaria de la capital jiennense. En concreto, en el IES Fuente de la Peña, se proyectará 'Fanny Medina, la doctora', de Nuria Vargas; en el IES Auringis, 'Tribu', de Carlos Gómez Trigo y 'En silencio, la resilencia de Isco Alarcón', de Sara Sálamo, que presentará esta película en el IES Santa Catalina.

Esta edición culminará el sábado, 21 de febrero, en Cazorla (Jaén), con la entrega del Premio 'Miguel Picazo' al cineasta Pablo Berger. "No sólo es el primer tutor del certamen Rodando por Jaén de la Diputación, sino que también es colaborador habitual de iniciativas destacadas como el Campus de Cine Miguel Picazo o los Encuentros con el Cine Español", ha remarcado la diputada de Cultura y Deportes.

Junto a este premio a Berger, la Muestra de Cine Español Inédito en Jaén acogerá el martes 17 de febrero la entrega al director cazorleño Antonio del Real del Premio de la Academia de Cine de Andalucía, mientras que el jueves, 19 de febrero, la actriz jiennense Rosario Pardo recibirá el galardón 'Josefina Molina' que concede Asecan.