El XXXIX Premio de Pintura 'Emilio Ollero' de Jaén reúne a 108 artistas y premia a Teruhiro Ando y Belén Mazuecos

El presidente de la Diputación de Jaén, Paco Reyes, en la entrega de los XXXIX Premio de Pintura 'Emilio Ollero'. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Jaén, Paco Reyes, ha presidido este lunes la entrega de los premios a los artistas galardonados en la XXXIX edición del Premio de Pintura 'Emilio Ollero', convocado por el Instituto de Estudios Giennenses (IEG) de la Administración provincial. En esta ocasión, los galardonados fueron Teruhiro Ando y Belén Mazuecos, seleccionados entre los 108 artistas plásticos procedentes de 17 provincias españolas que participaron en el certamen.

En este contexto, Reyes ha valorado que "esta muestra es, junto al Premio Jaén de Piano, uno de los buques insignias de esta institución y uno de los eventos de los que más orgullosos estamos por ser un concurso consolidado en el tiempo, además de haberse convertido en un espacio de encuentro para la creación contemporánea y en un punto de referencia para artistas de dentro y fuera de estas fronteras".

Durante el acto en el que también han participado el consejero-director del IEG, José María Capitán, y los consejeros de número de este organismo autónomo de la Diputación Miguel Viribay y Pedro Galera, Reyes ha puesto de relieve que la "grandeza del Premio 'Emilio Ollero' reside en la maestría y técnica de los artistas que participan, así como en la calidad y profesionalidad del jurado", a quienes ha agradecido "la difícil labor que realizan en cada edición".

Al respecto, el máximo responsable de la Diputación ha apostillado que "este evento cultural no solo se ha consolidado en el tiempo, sino que año tras año congrega a más pintores de distintas partes de la geografía española". De hecho, en esta ocasión han tomado parte 108 artistas plásticos de 17 provincias españolas, una de las cifras más altas de su historia.

En la trigésimo novena edición del Premio de Pintura 'Emilio Ollero', el primer galardón --dotado con 10.000 euros-- ha recaído en el pintor japonés Teruhiro Ando por su obra 'Ausencia da sentido a la existencia XXVI', mientras que el segundo --valorado en 5.000 euros-- se ha concedido a la artista granadina Belén Mazuecos por la creación pictórica 'The floating'.

El certamen ha otorgado también dos accésits, de 2.000 euros cada uno, que han recibido el artista murciano Fernando Arribillaga, por 'MadridX4'; y al alicantino Antonio Alejandro Mateos, conocido en el mundo del arte como Alexander Grahoovsky, por su trabajo 'La conjetura de Poincaré'.

Las Salas Provinciales de Exposiciones de la Diputación han acogido tanto esta entrega de premios como la inauguración de la muestra con las mejores obras presentadas este año a concurso, una exposición formada por 29 creaciones que se podrá visitar hasta el próximo mes de enero.

"Desde la Diputación de Jaén seguimos y seguiremos apostando por la cultura, ya que no la consideramos un gasto, sino una inversión", ha enfatizado Reyes, que en este sentido ha recordado para concluir el incremento en un millón de euros del presupuesto que la Administración provincial destinará en 2026 a actividades culturales y deportivas en la provincia de Jaén.