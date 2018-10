Las lluvias provocan una suavización del decreto de sequía

Actualizado 05/03/2018 18:32:47 CET

Fiscal insiste en el trasvase del Negratín al Almanzora una vez que el pantano ha superado los 212 hectómetros cúbicos

ALMONTE (HUELVA), 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, José Fiscal, ha confirmado que las precipitaciones de los últimos días han provocado una "muy notable" mejora en los embalses de la comunidad andaluza, lo que asimismo ha redundado en que su departamento haya decidido una suavización del decreto de sequía que se va a aprobar en breve y que hará que no sea necesario aplicar algunas de sus medidas más "restrictivas".

Así lo ha anunciado Fiscal en declaraciones a los periodistas en Almonte (Huelva) con motivo de la presentación del censo de aves acuáticas invernantes, en las que ha recordado los más de 200 hectómetros cúbicos almacenados en los últimos días por las lluvias en los embalses que corresponden a las demarcaciones de Tinto-Odiel-Piedras, Guadalete-Barbate y las cuencas mediterráneas andaluzas.

"Es una excelente noticia, hay que seguir siendo muy cautos pero los datos son muy buenos", ha subrayado el titular autonómico de Medio Ambiente, que respecto a Huelva ha precisado que en la provincia "no había problemas antes de este episodio, y ahora mucho menos".

Concretamente, la medida del decreto que establecía la dotación a partir de abril de menos agua para la Costa del Sol "no va a ser necesaria", algo que ha calificado de "buena noticia desde la prudencia, pues seguimos bastante por debajo de la media, llevamos cinco años en esta situación y para normalizarla tendría que llover mucho más".

No en vano, ha recordado el consejero, se trata de una comarca de "capital importancia", sobre todo a partir de estos meses, en los que el número de turistas se multiplica. Según explica, "no es que fuera a haber restricciones pero sí menos disponibilidad: ya no será así gracias al agua caída".

Asimismo, Fiscal ha explicado que las distintas reducciones en la disponibilidad a los regadíos de la Axarquía de la zona sur de la provincia de Granada "tenemos claro que no serán tan exigentes" al haber más agua disponible, aunque todo queda pendiente del análisis de los recursos y de que se afinen las cantidades una vez culmine el periodo de lluvias.

De otro lado, el consejero andaluz de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio se ha referido a otra iniciativa que no depende de la Junta, sino del Gobierno central, "que esperamos que la adopte de manera urgente", como es el trasvase del Negratín al Almanzora. Al respecto, Fiscal ha manifestado que los últimos datos hablaban de que el pantano está por encima de los 212 hectómetros cúbicos, por lo que ha superado el umbral que permite el trasvase de cinco hm3, siendo el mismo, según ha recordado Fiscal, crucial para la agricultura almeriense.