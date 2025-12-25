El 112 gestiona casi 3.600 incidencias durante la Nochebuena y la madrugada de Navidad, un 17% más que el año pasado

Archivo - Imagen de archivo de la Sala Coordinadora del Servicio de Emergencias 112 Andalucía. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 25 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Teléfono de Emergencias 112 Andalucía, servicio adscrito a la Consejería de Sanidad, Presidencia e Interior de la Junta de Andalucía, ha gestionado 3.590 incidencias en toda la comunidad autónoma durante la Nochebuena y entre las 24 horas del 24 de diciembre y las 7,00 horas del jueves, 25 de noviembre, una cifra que supone un 17,74 por ciento más que las gestionadas en el mismo periodo del año pasado, cuando fueron 3.049 incidencias.

Tal y como ha emitido el Servicio de Emergencias 112 Andalucía en una nota, la mayoría de los avisos se han referido a asistencias sanitarias, con 1.825 alertas, seguidas de las relacionadas con la seguridad ciudadana, con 713; incidencias de tráfico, con 242 llamadas; accidentes de circulación, con 173; asuntos relacionados con animales, con 142 e incendios, con 124 en toda Andalucía.

Asimismo, según el 112 han destacado avisos a causa de anomalías en servicios básicos, con 88; rescates, con 47 y solicitudes de servicios sociales, con tan solo una menos que la anterior categoría, entre otras tipologías con un menor número de avisos.

En concreto, por provincias, Sevilla es la que ha acumulado el mayor volumen de incidencias, con un total de 953; le siguen Málaga, con 754; Cádiz, con 467 y Granada, con 465. Las provincias con una Nochebuena más tranquila han sido Córdoba, con 274; Almería, con 269; Jaén, con 228 y Huelva, con 180.

Por otra parte, en cuanto al recuento por capitales de provincia, en la de Sevilla es la que se han gestionado más emergencias, con 446. Por detrás están las ciudades de Málaga, con 252; Córdoba, con 135 y Granada, con 122. Las capitales andaluzas con menor número de incidencias en este periodo navideño han sido Huelva, con 74, Almería y Cádiz, con 53 cada una de ellas y Jaén, 40.

Asimismo, la franja con mayor volumen de avisos en las salas del 112 ha sido la comprendida entre las 13,00 y las 14,00 horas del 24 de diciembre, cuando se llegaron a atender hasta 189 incidencias en una hora.