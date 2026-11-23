Archivo - Albergue de temporeros de Alcalá la Real - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ LA REAL - Archivo

JAÉN 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los 12 albergues para temporeros abiertos en la provincia de Jaén se encuentran al 74,7 por ciento de su capacidad, según cifras ofrecidas a Europa Press por la Junta de Andalucía. Mañana se sumará Andújar que ofertará 38 plazas para los trabajadores que se desplazan a la campaña de la aceituna.

De los que ya hay abiertos, Baeza y Porcuna, con 26 y 20 plazas, respectivamente, se encuentran al cien por cien de ocupación. Otros como Alcalá la Real, tienen ocupadas 17 de las 18 plazas de las que dispone. Igualmente pasa en Úbeda, con 47 de 48 plazas ocupadas.

El de Jaén capital, el más grande de la provincia con 170 plazas, ha tenido ocupadas en la última noche un total de 105 plazas. En Alcaudete se han ocupado 20 de sus 26 plazas; en Martos, 24 de 29; Torredelcampo, con 46 ocupadas de 50; y Torredonjimeno ha registrado 16 plazas ocupadas de 22.

Los albergues con más plazas libres en la última noche son Villatorres, con solo seis ocupadas sobre 20; Villacarrillo, con 37 ocupadas de 50 y Villanueva del Arzobispo con 22 ocupadas sobre 38.

A las 518 plazas que ofertan los 12 albergues para temporeros abiertos a día de hoy, se sumarán este martes las 38 plazas de Andújar --34 destinadas a hombres y cuatro a mujeres--.

Las instalaciones, ubicadas en el Camino de la Vega, disponen de siete dormitorios, salones, comedor y diferentes zonas comunes. El servicio contempla alojamiento, manutención y atención a las necesidades básicas de higiene, tanto personal como de las propias instalaciones, incluyendo la entrega de kits de higiene personal.

Desde el Ayuntamiento de Andújar se ha infirmado que la gestión del recurso será mixta: una empresa especializada asumirá la atención directa del centro mediante personal auxiliar de recepción y un servicio de limpieza, mientras que los Servicios Sociales Comunitarios del propio consistorio se encargarán de la coordinación, las gestiones administrativas y la información y asesoramiento a las personas usuarias, a través de una trabajadora social.