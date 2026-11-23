Archivo - (Foto De ARCHIVO) Imagen De Comercios Anunciando Sus Descuentos Para El Black Friday- ÁLEX ZEA / EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Black Friday 2026 se celebrará este viernes 27 de noviembre, coincidiendo con el momento en el que muchas empresas pagan las nóminas, aunque los consumidores no tendrán que esperar hasta esa fecha para encontrar descuentos. Muchas empresas adelantan sus promociones durante los días previos y prolongan sus campañas hasta el Cyber Monday, que tendrá lugar el lunes 30 de noviembre.

Estas dos jornadas comerciales se han convertido en una oportunidad para quienes quieren adelantar las compras navideñas, renovar el armario o adquirir artículos tecnológicos y otros productos con descuentos.

Por ello, conviene conocer el calendario de descuentos en cada tienda. Las promociones y las fechas pueden variar según el establecimiento y el canal de venta.

GRANDES CADENAS Y COMERCIO GENERAL

Amazon: La campaña de Black Friday arrancó el 19 de noviembre y seguirá hasta el 30, coincidiendo con el Ciber Monday. En su web propone ofertas en todo tipo de productos.

El Corte Inglés: La compañía ha adelantado sus promociones desde la noche del 22 de noviembre hasta el domingo 29 de noviembre. Aplica rebajas en productos para el hogar, electrodomésticos y tecnología.

Durante estos días, todos los clientes podrán acceder a descuentos de hasta el 40% en una gran variedad de artículos de moda, lencería, accesorios, zapatería, hogar, Bricor, perfumería y deporte. En propuestas de moda se añade una bonificación adicional del 15% para futuras compras.

Para mujer, destacan rebajas del 40% en firmas como Roberto Verino y Michael Kors, mientras que las marcas exclusivas de El Corte Inglés, como Woman, Couchel, Southern o Tintoretto, alcanzan rebajas de hasta el 30%. En moda masculina, se aplica hasta el 40% en Napapijri, Roberto Verino, Pierre Cardin. Otras marcas como Emilio Tucci, Lloyd's, Dustin, Lacoste o Timberland tienen rebajas del 30% al 50%.

En zapatería, firmas como Michael Kors, Hoff, Flabelus y Pepe Jeans llegarán al 40% de descuento en artículos seleccionados.

Carrefour: el Black Friday tendrá lugar el 27 de noviembre, pero la compañía adelanta sus promociones con el denominado Black Week, que se prolongará hasta el Cyber Monday. Su campaña incluye distintas categorías, como televisores, electrodomésticos, juguetes, moda y artículos para el hogar.

Decathlon: desde el 16 de noviembre hasta el 1 de diciembre, la cadena ofrece descuentos del 20% en una selección de productos dirigidos para quienes practican deporte habitualmente. Asimismo, se puede conseguir una rebaja del 20% extra con un cupón en la app.

BELLEZA

Sephora: hasta el 25 de noviembre mantiene ofertas Black Friday del 25% en marcas seleccionadas como K18, Sol de Janeiro y Givenchy. Asimismo, aplica rebajas del 50% en productos seleccionados.

Primor: la cadena de belleza aplica rebajas de hasta el 86% en perfumes, cosmética y maquillaje. Además, tiene un código en canales digitales para añadir un 12%, 10% u 8% de descuento según la hora de la compra.

LIBROS Y GASTRONOMÍA

Casa del Libro: la campaña 'Book Friday 2026' contempla un descuento del 5% en libros, libros electrónicos y audiolibros. En productos seleccionados la oferta llega hasta el 25% en libros en otros idiomas y hasta el 70% en papelería y regalo.

Propuestas gourmet: Club Vinos Gourmet ofrece descuentos en vinos con más de 90 puntos en la Guía Gourmets, mientras que Red Week aplica una rebaja del 15% al atún rojo seleccionado por grandes chefs.

PROPUESTAS EN MODA

Inditex: las principales marcas del grupo, como Zara, Bershka y Massimo Dutti, no suelen anunciar sus descuentos hasta pocos días antes del evento. Siguiendo el patrón de años anteriores, se prevé que las promociones comiencen durante la noche anterior al Black Friday, el jueves 26, en los canales 'online' y en la aplicación móvil.

Mango: la compañía ha adelantado sus promociones, cuenta con rebajas del 50% en artículos seleccionados para mujer, hombre, niños y hogar.

Shein: propone descuentos de hasta el 60% por tiempo limitado, disponibles en la web y en la app oficial. La firma destaca sus ofertas en calzado, complementos de moda, vestidos y blusas.

Intimissimi: hasta el 26 de noviembre la marca ofrece descuentos del 50% enlencería, ropa interior y pijamas para mujer. Hasta el 30 de noviembre la marca ofrece rebajas del 20% en artículos para hombre.

Silbon: mantiene ofertas de hasta el 30%, 20% y 10% en artículos seleccionados como trajes y looks casuales.

Springfield: la firma textil ya cuenta con descuentos del 15%, 20%, 30% y 50% en moda para mujer y hombre, disponibles en todos sus canales.

Cortefiel: también se ha adelantado al evento comercial con rebajas de entre el 50% y algo más del 75% en una selección de prendas para mujer y hombre, entre ellas abrigos, calzado y camisas.

H&M: la firma sueca lanzará sus ofertas de Black Friday el 27 de noviembre, con promociones que se extenderán hasta el 30 de noviembre.

Superdry: la marca de moda británica tiene ofertas del 30% en diferentes artículos como chaquetas y sudaderas para mujer y hombre.

Tommy Hilfiger: la marca de moda estadounidense aplica descuentos de hasta el 40% en artículos como chaquetas, sudaderas y camisas.

TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIONES

Vodafone: lanza descuentos del 20% en todo el mobiliario disponible y una promoción adicional de segunda unidad al 50% sobre el producto de menor importe.

Avatel: su campaña está vigente hasta el próximo 11 de enero de 2027, e incorpora una cámara de vigilancia y un teléfono móvil como regalos asociados a sus tarifas convergentes, además de un descuento del 20% en su servicio de teleasistencia.

LOS DESCUENTOS TAMBIÉN LLEGAN A LOS BANCOS

BBVA: devuelve hasta 150 euros a los nuevos clientes por sus compras con tarjeta Aqua Débito durante el Black Friday. La promoción, que estará vigente hasta el 1 de diciembre, permitirá a los nuevos clientes recuperar parte del importe de sus compras habituales realizadas durante los 30 días posteriores al alta, hasta alcanzar una bonificación máxima de 150 euros.

Santander: los clientes cuentan con promociones en financiación, seguros, tarjetas, tecnología e inversión. Las fechas pueden variar según el área. Del 16 al 30 de noviembre, la entidad ofrece descuentos del 20% en seguros de Salud "para siempre".

Entre el 20 y el 30 de noviembre, con 'Paga en 3', los clientes podrán fraccionar cualquiera de las compras con tarjeta de crédito Santander de hasta 1.000 euros y pagarla en 3 plazos, sin comisiones ni intereses. Por su parte, del 25 de noviembre al 2 de diciembre, los clientes con tarjeta de crédito y el Plan Iberia activo podrán obtener el doble de Avios por sus compras.

CaixaBank: del 19 al 30 de noviembre, propone descuentos en productos seleccionados, como teléfonos Samsung Galaxy, consolas Nintendo Switch 2 y tabletas Lenovo, entre otros, que pueden adquirirse a plazos.

Unicaja: propone un incentivo de 75 euros para quienes activen Bizum por primera vez, una devolución del 5% en las compras realizadas con Bizum Pay durante 12 meses, hasta un máximo de 120 euros brutos, la oferta se mantiene hasta el 9 de diciembre.

Para los clientes actuales, permite fraccionar en tres meses sin intereses operaciones realizadas con tarjeta, Bizum y recibos domiciliados. Esta promoción estará disponible del 15 de noviembre al 15 de diciembre.

PRECAUCIONES PARA ESTA JORNADA DE DESCUENTOS

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) advierte de que las subidas de precio son más habituales que las bajadas. El año pasado solo bajaron un 35% de los más de 14.000 precios de productos de electrónica y electrodomésticos analizados por OCU. En contraste, un 37% de los productos analizados fueron más caros.

La organización recomienda registrar precios con antelación, comparar ofertas y desconfiar de los descuentos excesivos para evitar caer en trampas comerciales.

En esta línea, OCU denunció a 11 plataformas por falsas rebajas y explicó que los descuentos anunciados en muchos de sus productos no se calcularon sobre el precio más bajo de los últimos 30 días, tal y como estipula la normativa.