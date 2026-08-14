Unos 200 agentes de la Guardia Civil garantizarán la seguridad de la Vuelta Ciclista a su paso por la provincia de Jaén

Reunión para coordinar la seguridad de la etapa de la Vuelta Ciclista que pasará por la provincia. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO

JAÉN 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Subdelegación del Gobierno en Jaén planifica el dispositivo de seguridad para la etapa 14 de La Vuelta a España 2026, que el próximo 5 de septiembre se desarrollará en la provincia, con salida desde la capital y meta en el alto de la Pandera.

Unos 200 agentes de la Guardia Civil velarán por la seguridad durante el recorrido, con 155 kilómetros, según ha informado este viernes en una nota el subdelegado del Gobierno, Manuel Fernández, tras un encuentro para coordinar el operativo. A ellos se sumarán Policía Nacional, policías locales de los municipios por donde transitará la prueba, Protección Civil, voluntarios y personal de la organización.

El pelotón saldrá de la N-323A en Jaén en dirección a Mancha Real, pasando por municipios como Jimena, Torres, La Guardia y el Puente Jontoya para volver de nuevo a la capital y entrar por la avenida de Granada.

Los corredores bajarán por la avenida de Madrid, recorrerán distintas calles --Pío XII, Arquitecto Berges, Castilla, Millán de Priego, Doctor Eduardo Arroyo, Campanas, Carrera de Jesús) y saldrán por la rotonda en dirección a Los Villares. Continuarán hasta llegar a Fuensanta de Martos, Castillo de Locubín para volver a Valdepeñas de Jaén y, por último, subir hasta La Pandera.

Fernández ha explicado que, durante el encuentro, se han abordado las principales medidas destinadas a "garantizar la seguridad vial, la regulación del tráfico, la protección de los corredores y equipos, la atención ante posibles emergencias y la seguridad de los numerosos aficionados que se desplazarán a distintos puntos del recorrido para seguir la prueba".

En este sentido, ha hecho hincapié en la necesidad de colaboración para que atender, en todo momento, las indicaciones del dispositivo de seguridad "y disfrutar así del que será un gran espectáculo".

El subdelegado ha señalado la importancia de la planificación y coordinación entre todas las administraciones, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, servicios de emergencias y organización de la carrera, con el objetivo de que una de las grandes citas deportivas que acogerá la provincia "se desarrolle con las máximas garantías".

En la reunión también se ha incidido en la necesidad de establecer una adecuada coordinación operativa en los diferentes puntos del recorrido y de mantener una comunicación permanente entre los efectivos desplegados durante el desarrollo de la etapa.

Esta jornada contará con un despliegue compuesto por alrededor de unos 200 agentes de la Guardia Civil, que velarán por los participantes, por los miembros de la organización y por el público asistente a la carrera. A estos agentes hay que sumar los agentes de Policía Nacional, los policías locales de los municipios por donde transitará la prueba, Protección Civil, así como los voluntarios y el personal de la empresa organizadora.

"La colaboración de todas las partes implicadas es esencial para la realización de este evento deportivo. Hemos trabajado con el fin de coordinar a todos los activos que intervienen en la carrera para que todo se desarrolle perfectamente y se pueda disfrutar de un buen espectáculo", ha concluido Fernández.