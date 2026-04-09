Unos de 200 especialistas abordan la biotecnología y rentabilidad agrícola en las VI jornadas 'Agroday' en Córdoba

Imagen de la inauguración de las jornadas en el Salón de Actos del Rectorado. - UCO

CÓRDOBA 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Salón de Actos del Rectorado de la Universidad de Córdoba (UCO) ha acogido durante la tarde de este jueves las VI jornadas 'Agroday', un evento organizado por la Cátedra Timac AGRO-UCO de nutrición agraria sostenible que gira en torno a distintos aspectos relacionados con la biotecnología y la rentabilidad agrícola, con la asistencia de unos 200 especialistas.

Según informa la UCO en una nota, el evento está dirigido a profesionales y técnicos de distintos sectores como el de la nutrición, los fertilizantes o la producción vegetal; y cuenta también con la presencia de personal investigador de la Universidad de Córdoba, así como de estudiantes de grados, másteres y programas de doctorado afines.

Las jornadas han sido inauguradas por el director de ventas de Timac AGRO, Eduardo Moreno; la vicerrectora de Innovación y Transferencia de la UCO, Lourdes Arce, y la primera teniente de Alcalde de Ayuntamiento de Córdoba, Blanca Torrent.

A lo largo de distintas mesas redondas y conferencias, las jornadas, conducidas por Eduardo Moreno, han abordado diversas temáticas como la adaptación microbiana y sus oportunidades para el control biológico; la figura del asesor como arquitecto de la rentabilidad agrícola, o la biotecnología basada en los denominados Compuestos Orgánicos Volátiles y su eficacia para combatir el estrés de las plantas y gestionar de forma integral el cultivo.

El evento, amenizado por el pianista y compositor Alberto de la Paz, ha contado con la participación del Catedrático de Genética en la UCO Antonio Di Pietro. Entre otros ponentes, también han participado el director técnico del Grupo de Prado, Manuel López Ostos; el director técnico de la Finca la Reina, Juan José Herrero; el gerente de AGL Agro, Francisco López Varona, o el fundador de Land Agrícola, Ricardo Aguayo.

Por parte de Timac Agro, la jornada también ha contado con la participación de su director comercial, Mario Domingo; su director de ventas, Eduardo Moreno; y la coordinadora científica, Berta Rodríguez.

CÁTEDRA TIMAC AGRO-UCO

La Cátedra Timac AGRO-UCO de Nutrición Agraria Sostenible nació en el año 2021 con el objetivo de fomentar una agricultura más eficiente, innovadora y respetuosa con el medio ambiente. Esta colaboración estratégica entre la Universidad de Córdoba y Timac AGRO busca impulsar la formación, la investigación y la transferencia en el sector de la nutrición vegetal y la salud del suelo, conectando ciencia y empresa para afrontar los retos del sector agrario.

A lo largo del año, organiza diversas actividades para conectar conocimiento, innovación y empleabilidad en el ámbito de la nutrición agraria sostenible. A través de programas de formación, investigación aplicada y transferencia de conocimiento, la catedra busca mejorar la eficiencia de los cultivos, cuidar la salud del suelo y contribuir al desarrollo de una agricultura más responsable y competitiva.